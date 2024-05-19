Antalya\'da 19 Mayıs etkinlikleri kapsamında fener alayı ve konser düzenlendi

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Antalya'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında fener alayı ve konser düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından Konyaaltı Caddesi'ndeki Varyant'ta düzenlenen fener alayı için Türk bayrağı, dövizler ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğraflarını taşıyan binlerce kişi, Konyaaltı Beach Park girişinde bir araya geldi.

Katılımcılar, ellerinde fenerlerle marşlar eşliğinde yaklaşık 3 kilometre yürüdü. Vali Hulusi Şahin, Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek, bazı siyasi parti temsilcileri ile milletvekillerinin de katıldığı yürüyüş, Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdi.

Belediye Başkanı Böcek, yaptığı konuşmada, Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkarak yaktığı özgürlük ve bağımsızlık meşalesinin 105 yıldır yolu aydınlatmaya devam ettiğini söyledi.

Vatanın dört bir yanı işgal altındayken 7'den 70'e inançlı Türk halkının tüm imkansızlıklara rağmen topyekun verdiği mücadeleyle tüm dünyaya örnek olan büyük bir destan yazdığını vurgulayan Böcek, "19 Mayıs kurtuluşa olan inancın, bağımsızlığın ve özgürlüğün, vazgeçmeyenlerin, pes etmeyenlerin günüdür." dedi.

Konuşmaların ardından şarkıcı Buray, sahne aldı.