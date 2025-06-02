Antalya'da 2,7 Milyar Liralık İçme Suyu Yatırımı

(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, Serik ilçesine bağlı Belek ve Kadriye Oteller Bölgesi'nde içme suyu altyapısını güçlendirmek amacıyla kapsamlı bir çalışma yürütüyor. Toplam yatırım bedeli 2 milyar 736 milyon lira olan proje ile bölgede içme suyu hizmeti kesintisiz ve sağlıklı şekilde sağlanacak.

ASAT Genel Müdürlüğü, Serik turizm bölgesine 2,7 milyar liralık içme suyu yatırımı yaptı. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in "Planlı, kurallı, kimlikli kent" hedefi doğrultusunda yürütülen proje, yalnızca bugünün değil, Serik'in gelecekteki ihtiyaçlarını da karşılamayı amaçlıyor. Proje kapsamında bölgenin altyapısını güçlendirilerek, Belek ve Kadriye'nin su kaynaklarının verimli kullanımı sağlanacak, turizm ve yerel halk için sürdürülebilir bir altyapı oluşturulacak.

Kesintisiz su için eş zamanlı ve titiz çalışma

Çalışmalar kapsamında 5 depo, 2 inline terfi merkezi yapımı ve onarımı tamamlanırken, 38 kilometre uzunluğunda içme suyu borusu imalatı gerçekleştirildi. Bölgedeki 63 otelin parseli içinde kalan, ekonomik ömrünü tamamlamış çelik borular ve sayaçlar, parsel dışına alınarak Q250'lik duktil borularla yenilendi. 7/24 esasına göre yürütülen süreçte, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için tüm ekipler eş zamanlı sahada görev yaptı.

Optimum su yönetimi

İskele mevkii, Üçkum Tepesi ve Taşlıburun bölgelerinde yapılan yenileme ile de otel sahalarında kalan borularda yaşanan fiziki su kaçakları ve müdahale zorlukları ortadan kaldırıldı. Ayrıca, sayaçların otel içlerinden çıkarılıp parsel sınırına alınmasıyla izinsiz kullanımların önüne geçildi. Sistemin devreye girmesiyle birlikte hem fiziki hem de izinsiz su kayıpları engellendi. Böylece turizm bölgesinin içme suyu ihtiyacı kesintisiz şekilde karşılanarak optimum su yönetimi sağlandı.