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Antalya'da 2 dönüm ormanlık alan yandı

ANTALYA - Antalya'da Şehir Hastanesi önündeki ormanlık alanda başlayan yangın, ekipler tarafından kısa sürede söndürülerek, kontrol altına alındı. Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangında 2 bin metrekare alanın zarar gördüğünü bildirdi.

Kepez ilçesi Dikilitaş Mevkii'nde öğleden sonra 14.30 sularında, henüz bilinmeyen bir nedenle ormanlık alanda yangın çıktı. Vatandaşlar tarafından ihbar edilen yangın alanına Orman Bölge Müdürlüğü kipleri, iki uçak bir helikopter, arazözlerle ile müdahale ederken, Kepez Belediyesi de takviye ekip ile su tankerini yönlendirdi. Kısa sürede kontrol altına alınan yangında yaklaşık 2 dönüm alanın yandığı belirtildi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.