Antalya'da hakkında çeşitli suçlardan 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Büro Amirliği ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirdi.
Çalışmada, "hırsızlık" ve "iş yeri dokunulmazlığını ihlal" suçlarından hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.E. yakalandı.
Adliyeye sevk edilen hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
Son Dakika › Güncel › Antalya'da 25 Yıl Hapis Cezası Bulunan Firari Hükümlü Yakalandı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?