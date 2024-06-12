Antalya'da 3 Milyon 550 Bin Şişe Kaçak İçki Ele Geçirildi - Son Dakika
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Antalya'da 3 Milyon 550 Bin Şişe Kaçak İçki Ele Geçirildi

Antalya'da polis ekipleri, Muratpaşa ilçesinde yapılan operasyonda 3 milyon 550 bin şişe kaçak içki ele geçirdi. Operasyonda yakalanan 2 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Emniyet, bu operasyonun cumhuriyet tarihinin en yüksek miktardaki kaçak alkol operasyonu olduğunu belirtti.

12.06.2024 17:33
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Antalya'da polis ekipleri, 3 milyon 550 bin şişe kaçak içki ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, kaçak içkinin Muratpaşa ilçesinde depolandığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi.

İki depoda yapılan aramalarda, 3 milyon 550 bin şişe kaçak içki ele geçirildi.

Operasyonda yakalanıp gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında "5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet etmek" suçundan adli işlem yapıldı.

Emniyetten operasyona ilişkin yapılan yazılı açıklamada, cumhuriyet tarihinin tek seferde ele geçirilen en yüksek miktardaki "kaçak alkol" operasyonunun gerçekleştirildiği ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Antalya'da 3 Milyon 550 Bin Şişe Kaçak İçki Ele Geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da 3 Milyon 550 Bin Şişe Kaçak İçki Ele Geçirildi - Son Dakika
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