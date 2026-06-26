Vali Hulusi Şahin'den öğrencilere karne ve tatil tavsiyesi

ANTALYA'da eğitim öğretim yılının ikinci döneminde 475 bin öğrenci karne aldı. Vali Hulusi Şahin, karne dağıtım törenine katılarak öğrencilerin heyecanına ortak oldu.

2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı ikinci döneminde 475 bin öğrenci karne almaya hak kazandı. Antalya Valisi Hulusi Şahin ve İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yasin Eriş, Muratpaşa ilçesindeki Dilşad Refizade İlkokulu'nu ziyaret ederek 3'üncü ve 4'üncü sınıf öğrencilerine karnelerini dağıttı. Öğrencileri tek tek tebrik eden Şahin, yaz tatilini iyi değerlendirmeleri tavsiyesinde bulunarak başarılarının devamını diledi. Karne dağıtımının ardından öğretmenlerle bir araya gelen Vali Şahin, eğitim öğretim yılı boyunca gösterdikleri emek ve özveri dolayısıyla öğretmenlere teşekkür etti.

'GELECEĞE UMUTLA BAKIYORUZ'

475 bin öğrencinin karne aldığını kaydeden Vali Şahin, "Karne alan öğrencilerimizin sevincine ortak olduk. Bugün Antalya genelinde 475 bin öğrencimiz karne aldı. Her yıl öğrenci sayımız azalıyor. Antalya'nın nüfusu artıyor ancak öğrenci sayısı düşüyor. Yaşlanan bir nüfus yapımız var. Bu durum, Türkiye'nin genel demografik yapısının Antalya'ya yansımasıdır. Ancak çocuklarımızın şen kahkahaları bu okul koridorlarında yankılanmaya devam ettiği sürece geleceğe umutla bakıyoruz" dedi.

'BİLGİSAYARDAN UZAK SOSYALLEŞSİNLER'

Öğrencilere yaz tatili tavsiyelerinde bulunan Vali Şahin, "Öğrencilerimiz bu üç aylık tatilde tabletten, telefondan ve ekranlardan mümkün olduğunca uzak durmalarıdır. Çıksınlar, oynasınlar, koşsunlar, eğlensinler. Arkadaşlarıyla vakit geçirsinler, sosyalleşsinler. Ekran başında geçirilen süre ne kadar azalırsa, çocuklarımızın gelişimi açısından o kadar faydalı olacaktır" diye konuştu.