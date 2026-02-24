Antalya'da 643 Suçlu Yakalandı - Son Dakika
Antalya'da 643 Suçlu Yakalandı
24.02.2026 16:11
Antalya'da düzenlenen operasyonda aranan 643 kişi yakalandı, birçok suç unsuru ele geçirildi.

Antalya'da düzenlenen operasyonda çeşitli suçlardan aranan 643 kişi yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 16-23 Şubat tarihleri arasında suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanması amacıyla çalışmalar gerçekleştirdi.

Operasyonda, aralarında firari hükümlülerin de bulunduğu aranan 643 kişi yakalandı.

Çalışmada, 758 gram kubar esrar, 17 litre sıvı metamfetamin, 19 kök kenevir, 63 sikke, 91 dedektor, 18 ruhsatsız av tüfeği, 545 elektronik sigara, 20 kilogram kıyılmış tütün, 215 kilogram nargile tütünü, 40 bin makaron ve iklimlendirme çadırı ile ünitesi ele geçirildi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Uyuşturucu, Güvenlik, Antalya, Güncel, Suç, Son Dakika

