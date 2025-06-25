Antalya\'da 7 Kerkenez Doğaya Salındı

Antalya'da doğal yaşam parkına getirilen 5'i yavru 7 kerkenez, bakım ve tedavi sürecinin tamamlanmasının ardından doğaya bırakıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı yaralı, hasta ve bakıma muhtaç yaban hayvanlarına bakım ve rehabilitasyon hizmeti sunmaya devam ediyor.

Park bünyesindeki klinikte tedavi edilen hayvanlar, sağlıklarına kavuştuktan sonra yeniden doğal yaşam alanlarına bırakılıyor.

Bu kapsamda Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince bulunan 5'i yavru 7 kerkenez kuşu, Antalya Doğal Yaşam Parkı'nda tedavi edildi.

Özenle bakılan kuşlar, yetişkinliğe erişmelerinin ardından yetkililer gözetiminde doğaya salındı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Antalya Doğal Yaşam Parkı Müdürü Veteriner Hekim Aygül Arsun, mart ayında Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri tarafından getirilen 7 kerkenezin gelişimlerini tamamlamalarının ardından doğaya salındığını belirtti.

Bu tür yırtıcı kuşların genellikle kayalıklara yuva yaparak yaşamlarını sürdürdüğünü anlatan Arsun, hayvanların beslenme ve bakımını yaptıklarını ifade etti.

Küçük böcekler ve kemirgenlerle beslenen kerkenezlerin doğa ekosistemi açısından büyük öneme sahip olduğunu vurgulayan Arsun, avcılık nedeniyle zaman zaman sayılarının azalabildiğini, kemirgenlerle mücadelede çok etkili oldukları için tarımın ve çiftçilerin dostu olduğunu kaydetti.