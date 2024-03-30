Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde bir kamyonda 7 ton kaçak etil alkol ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda, il dışından kamyonla Antalya'ya yüklü miktarda kaçak etil alkol sevk edileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekiplerce tespit edilen Ö.G'nin kullandığı kamyon Gazipaşa ilçesinde durdurulup arandı. Aramada, 7 ton kaçak etil alkol ele geçirildi.
Kamyon sürücüsü Ö.G gözaltına alındı.
Son Dakika › Güncel › Antalya'da Kamyonunda 7 Ton Kaçak Etil Alkol Bulunan Sürücü Gözaltına Alındı - Son Dakika
Mardin'de canlı büyükbaş hayvan taşıyan tırın devrilmesi sonucu inekler karayola daldı. Sürücü hafif yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Türkiye'de yarın yapılacak olan 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimi için Bolu'da sandıklar kuruldu ve hazırlıklar tamamlandı. Bolu'da merkez köyler hariç 166 bin 303 seçmenin oy kullanacağı kabin bölümleri ve 529 sandık kuruldu. Bolu genelinde ise 239 bin 169 seçmen, 1061 sandıkta oy kullanabilecek.
Sizin düşünceleriniz neler ?