Antalya'da Kamyonunda 7 Ton Kaçak Etil Alkol Bulunan Sürücü Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Antalya'da Kamyonunda 7 Ton Kaçak Etil Alkol Bulunan Sürücü Gözaltına Alındı

Antalya\'da Kamyonunda 7 Ton Kaçak Etil Alkol Bulunan Sürücü Gözaltına Alındı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, il dışından kamyonla yüklü miktarda kaçak etil alkol sevk edileceği bilgisi üzerine yapılan çalışmada, kamyon durduruldu ve yapılan aramada 7 ton kaçak etil alkol ele geçirildi. Kamyon sürücüsü gözaltına alındı.

30.03.2024 15:57  Güncelleme: 15:58
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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde bir kamyonda 7 ton kaçak etil alkol ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda, il dışından kamyonla Antalya'ya yüklü miktarda kaçak etil alkol sevk edileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerce tespit edilen Ö.G'nin kullandığı kamyon Gazipaşa ilçesinde durdurulup arandı. Aramada, 7 ton kaçak etil alkol ele geçirildi.

Kamyon sürücüsü Ö.G gözaltına alındı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Antalya'da Kamyonunda 7 Ton Kaçak Etil Alkol Bulunan Sürücü Gözaltına Alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da Kamyonunda 7 Ton Kaçak Etil Alkol Bulunan Sürücü Gözaltına Alındı - Son Dakika
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