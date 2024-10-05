Antalya'da 74 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Antalya'da 74 Şüpheli Yakalandı

Antalya\'da 74 Şüpheli Yakalandı

Jandarma, son 24 saatte aranan 74 şahsı yakaladı, adliyeye sevk edildi.

05.10.2024 10:46
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Antalya'da jandarma ekiplerince, 24 saatte yapılan çalışmada çeşitli suçlardan aranan 74 şüpheli ve hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanması amacıyla Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ve Jandarma Dedektifleri tarafından çalışma yapıldı.

Operasyonlarda, çeşitli suçlardan aranan aralarında hükümlülerin de bulunduğu 74 şüpheli yakalandı.

Zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA

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