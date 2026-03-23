Antalya'da Afet Toplanma Alanları Kuruldu
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Antalya'da Afet Toplanma Alanları Kuruldu

23.03.2026 16:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konyaaltı'nda, olası afetler için toplanma alanları oluşturuldu. Hazırlıklar devam etmekte.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde, olası afetlerde vatandaşların bir araya gelebileceği toplanma alanları oluşturuldu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Afet İşleri Müdürlüğü ekipleri, İçişleri Bakanlığı ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile olası afet durumuna karşı koordineli çalışma gerçekleştirdi.

Bu kapsamda, ilçenin merkezinden kırsal bölgelerine kadar belirlenen noktalarda toplanma alanları oluşturuldu.

Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, afetlere karşı hazırlığın hayati önem taşıdığını vurguladı.

Belediye olarak vatandaşların can güvenliğini her zaman ön planda tuttuklarını kaydeden Kotan, yalnızca ilçenin merkezinde değil farklı mahallelerde de toplanma alanları oluşturduklarını belirtti.

Çalışmalara devam edeceklerini anlatan Kotan, "Amacımız, olası bir afet anında halkımızın kendilerine en yakın ve güvenli noktaya ulaşabilmesini sağlamak. Afetlere karşı hazırlıklı olmak, riskleri en aza indirmenin en etkili yoludur." ifadelerini kullandı.

Afet İşleri Müdürlüğü personeli Can Özmen de toplanma alanlarının, halkın olası deprem ve diğer afet durumlarında bir araya gelebilmesi için oluşturulduğunu kaydetti.

Toplanma noktalarının listesine belediyenin internet sitesinden ulaşılabilecek.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Konyaaltı, Cem Kotan, Antalya, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2026 16:34:50. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.