Antalya'da Alanya Demirtaş Mahallesi'nde Kanalizasyon Şebekesi Yapım İşi Devam Ediyor - Son Dakika
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Antalya'da Alanya Demirtaş Mahallesi'nde Kanalizasyon Şebekesi Yapım İşi Devam Ediyor

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Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Alanya Demirtaş Mahallesi Kanalizasyon Şebekesi Yapım İşi projesi devam ediyor. Mahallede 39 kilometre kanalizasyon şebekesi ve kolektör hattı yapılacak.

02.08.2024 15:04  Güncelleme: 15:52
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(ANTALYA)- Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Alanya Demirtaş Mahallesi Kanalizasyon Şebekesi Yapım İşi projesi devam ediyor. Geçen yıl başlatılan çalışma kapsamında mahallede 39 kilometre kanalizasyon şebekesi ve kolektör hattı yapılacak. Mahallenin merkezi ve diğer bağlantı yollarında bugüne kadar 34 kilometrelik hat döşeme çalışması gerçekleştirildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan çalışmayla Alanya ilçesinin Demirtaş Mahallesi'nde altyapı sorunu olan kanalizasyon, çözülüyor. 3 bin 500 nüfuslu mahallede geçen yıl başlatılan proje kapsamında, 39 kilometre uzunluğunda kanalizasyon şebekesi ve kolektör hattı yapılıyor. Mahallenin merkezi ve diğer bağlantı yollarında bugüne kadar 34 km'lik kanalizasyon hattı döşendi. Kalan 5 kilometrelik bölümün ise yıl sonuna kadar tamamlanması planlanıyor.

Bozulan yollar yapılıyor

Altyapı çalışmaları kapsamında proje yüklenicisi firma hat imalatı yaparken, çalışmanın tamamlandığı bölümlerde ise yol çalışması gerçekleştiriliyor. 34 kilometrelik hat çalışmasının yapıldığı mahallede bozulan yollara 17 bin 500 metrekare sıcak asfalt, 128 bin metrekare sathi kaplama ve 3 bin 500 metrekare beton çalışması yapılarak, yollar daha güvenli hale getirildi.

Antalya\'da Alanya Demirtaş Mahallesi\'nde Kanalizasyon Şebekesi Yapım İşi Devam Ediyor
Kaynak: ANKA

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SON DAKİKA: Antalya'da Alanya Demirtaş Mahallesi'nde Kanalizasyon Şebekesi Yapım İşi Devam Ediyor - Son Dakika
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