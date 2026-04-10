Antalya'da Altınkale Farklı Seviyeli Kavşağı Açıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde Karayolları Genel Müdürlüğü'nce inşa edilen Altınkale Farklı Seviyeli Kavşağı'nın açılış törenine katıldı. Törene Antalya Valisi Hulusi Şahin, MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan, AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu ve çok sayıda davetli de iştirak etti.

Bakan Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 'Durmak yok, yola devam' vizyonuyla Antalya'ya hizmet sunduklarını belirterek, 2025 yılında Korkuteli-Elmalı yolu, Antalya Havalimanı'nın yeni terminali, Antalya-Alanya Otoyolu temeli, Demre Yat Limanı, Kepezüstü ve Sanayi kavşakları gibi birçok projeyi hayata geçirdiklerini ifade etti. Antalya'ya verilen sözlerin tutulduğunu vurguladı.

Uraloğlu, son 24 yılda Antalya'nın ulaşım ve iletişim altyapısına 354 milyar lira yatırım yapıldığını, bölünmüş yol uzunluğunun 774 kilometreye, BSK kaplamalı yol uzunluğunun ise 1140 kilometreye çıkarıldığını açıkladı. Antalya Batı Çevre Yolu, Phaselis Tüneli, Demirkapı Tüneli gibi projelerle turizm bölgelerinin ulaşımının güçlendirildiğini, Antalya-Alanya Otoyolu'nun yapımına başlandığını ve bu projenin trafiği rahatlatacağını söyledi.

Altınkale Kavşağı'nın farklı seviyeli hale getirilmesiyle trafik yoğunluğunun azaltıldığını belirten Uraloğlu, projenin yıllık 274 milyon lira tasarruf sağlayacağını ve karbon emisyonunu azaltarak çevreyi koruyacağını ifade etti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ise Uraloğlu'na teşekkür ederek, turizm gelirlerinin son 8 yılda yüzde 109 arttığını kaydetti. Turizm Destek Paketi kapsamında 60 milyar liralık kredi imkanı sağlandığını belirten Ersoy, sektörün sürdürülebilir büyümesini desteklemek için çalıştıklarını söyledi.

Konuşmaların ardından Uraloğlu ve Ersoy, milletvekilleri ve protokol üyeleriyle birlikte konfeti eşliğinde açılış kurdelesini kesti. Uraloğlu, otizmli öğrenci Melih Demiral'ı da açılışa davet ederek kurdeleyi birlikte kesti ve ardından kendisine yöresel el dokuma halısı hediye edildi.