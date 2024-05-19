Antalya'nın Serik ilçesinde çarpışan ambulans ile otomobilin sürücüleri yaralandı.
Kadriye Mahallesi Legends Kavşağı'nda Mansur Kaynak idaresindeki 07 BGP 976 plakalı otomobil ile hasta almaya giden S.E. yönetimindeki 07 AJB 542 plakalı ambulans çarpıştı. Kazada araç sürücüleri yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ilk müdahalenin ardından Serik'teki özel hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Antalya'da ambulans ile otomobil çarpıştı: Yaralılar hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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