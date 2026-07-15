Antalya\'da Anız Yangını Kontrol Altına Alındı

Antalya'nın Serik ilçesinde çıkan anız yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Aşağıoba Mahallesi'nde tarım arazindeki anız ve otluk alanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın rüzgarın etkisiyle çevrede bulunan bir seraya ve ağaçlara sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye arazöz ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alınıp söndürüldü.

Yangın nedeniyle sera ve tarım arazisi çevresindeki ağaçlar zarar gördü.