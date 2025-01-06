Antalya'da 'Annem de Okuyor' Projesi - Son Dakika
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Antalya'da 'Annem de Okuyor' Projesi

Antalya\'da \'Annem de Okuyor\' Projesi

Akseki'de anneleri kitap okuma etkinliklerinde bir araya getirerek eğitim sürecine dahil ediyor.

06.01.2025 11:16
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Antalya'nın Akseki ilçesinde velileri eğitim sürecine daha fazla dahil etmek amacıyla hayata geçirilen "Annem de Okuyor Projesi" kapsamında kadınları kitap okuma etkinliklerinde buluşuyor.

Akseki Ali Hasan Coşkun Kardeşler İlkokulu'nda sınıf öğretmeni Halime Yavuzoğlu, Akseki Yiğen Mehmet Paşa Halk Kütüphanesi işbirliğiyle Annem de Okuyor Projesi'ni başlattı.

Eğitimin üçlü sac ayağı olan öğretmen-öğrenci-veli işbirliğindeki veliyi biraz daha eğitim sürecine dahil etmek için hazırlanan proje dolayısıyla "Kitap Okuma Kulübü" kuruldu.

İlk etapta 12 annenin yer aldığı kitap okuma etkinliklerindeki katılımcı sayısı kısa sürede 75'e ulaştı. Her ay bir kitap belirleyen anneler, kütüphanede buluşarak hem kitap okuyor hem de okudukları kitapların tahlilini yapıyor.

Kadınlar bazen de açık havada ya da belirledikleri evlerde toplanarak, kitap okuyor, birlikte yorumluyor.

Sınıf öğretmeni Halime Yavuzoğlu AA muhabirine, velilere her zaman kitap okuma konusunda önerilerde bulunduklarını ancak ne okuyacaklarını hiçbir zaman söylemediklerini söyledi.

Her ay bir kitap belirleyip, kütüphanede toplanıp, o kitap üzerine sohbet ettiklerini belirten Yavuzoğlu, "Aramızda her meslek grubundan tecrübeli anneler olduğu için çok güzel paylaşımlarımız oluyor. Annelerden güzel geri dönüşler alıyoruz. Bu süreçte, okuduğu kitapların üzerine notlar yazıp tarihi atarak, 'hocam ileride kızımın çeyizi olacak' diyen anneler oldu. Çocuklara da ayrı motivasyon oluşturdu. 'Öğretmenim annem sizinle aynı kitabı okuyor' fikri çocuklarda olumlu etki yarattı." diye konuştu.

Kütüphane Müdürü Emine Öz de kütüphaneyi kültürel ve sosyal bilgi merkezi haline getirmeyi amaçladıklarını, öğrencileri kütüphaneye çektiklerini ancak ebeveyn ve yetişkinleri çekmekte zorlandıklarını belirtti.

Özellikle ev hanımlarına yönelik kitap kulübü kurduklarını anlatan Öz, "Anneler burada seçilen kitabı yorumlayıp, bilgi alışverişi yapıyor." dedi.

Kulübün üyelerinden Hürü Sağır ise kendileri için anlamlı bir proje olduğunu, kelime dağarcıklarının geliştiğini ifade etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Antalya'da 'Annem de Okuyor' Projesi - Son Dakika

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