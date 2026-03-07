Antalya\'da Apartman Yangını

Antalya'nın Kepez ilçesinde apartman dairesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Erenköy Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın çatı katındaki dairede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında evde hasar oluştu.