Antalya'da Apartmanda Yangın: 2 Kişi Kurtarıldı - Son Dakika
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Antalya'da Apartmanda Yangın: 2 Kişi Kurtarıldı

21.07.2026 11:51
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Muratpaşa'da çıkan yangında mahsur kalan 2 kişi itfaiye tarafından kurtarıldı, sağlık kontrolleri yapıldı.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde 5 katlı apartmanın teras katında çıkan yangında mahsur kalan 2 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Üçgen Mahallesi 92. Sokak'ta bulunan 5 katlı apartmanın teras katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, 112 Acil Sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Yangın sırasında binada mahsur kalan 2 kişi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla güvenli şekilde tahliye edildi. Dumandan etkilenen kişiler, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından tedbir amacıyla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülen yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Yangına tanık olan Ali Dumlupınar, balkona çıktığında karşı binanın teras katından yoğun duman yükseldiğini gördüğünü söyledi.

Mahsur kalan iki kişinin alevlerin arasında kaldığını ifade eden Dumlupınar, "Alevler üzerlerine doğru geliyordu. Son anda itfaiye yetişti ve onları indirdi. Ardından büyük bir gürültü oldu. Biz de korkup binadan aşağı indik. İnşallah kötü bir şey olmamıştır." diye konuştu.

Kaynak: AA

Acil Durum, Muratpaşa, 3. Sayfa, İtfaiye, Antalya, Güncel, Yaşam, Son Dakika

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