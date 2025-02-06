Antalya'da Arıcılık Fuarı Başladı - Son Dakika
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Antalya'da Arıcılık Fuarı Başladı

Antalya\'da Arıcılık Fuarı Başladı

Antalya 2. Arıcılık ve Arı Ürünleri Fuarı, üreticileri bir araya getirerek sektörü destekliyor.

06.02.2025 17:17
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Antalya 2. Arıcılık ve Arı Ürünleri Fuarı, Türkiye'nin dört bir yanından üretici ve sektör paydaşlarının katılımıyla Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi'nde başladı.

Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliğinin desteğiyle, Antalya Arı Yetiştiricileri Birliği ev sahipliğinde düzenlenen fuar, sektör profesyonellerini ve tüketicileri bir araya getirdi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Şa?kir Fırat Erkal, fuarın açılışındaki konuşmasında, organizasyonun ilerleyen yıllarda büyüyerek bu alanda Türkiye'nin önde gelen fuarları arasında yer alabileceğini söyledi.

Antalya'nın turizm ve tarımın başkenti olarak nitelendirildiğini anımsatan Erkal, "Tarımda ve bitkisel üretimde Türkiye'de açık ara lider iliz. Bütün bunların üretiminde arı olmazsa olmaz, arı olmazsa hayat ve gıda olmaz. Bizim en değerli varlıklarımızdan biri arı." diye konuştu.

Erkal, bu anlamda arıları korumanın yanında her türlü alanda sektörün gelişimine destek verilmesi gerektiğini vurguladı.

Tarım ve Orman Bakanlığının sahte ve kaçak ürünlere yönelik sıkı çalışmalar yürüttüğüne dikkati çeken Erkal, "Son dönemde Bakanımızın talimatlarıyla sektör bazında eş zamanlı ve göz açtırmayacak şekilde ciddi denetim yapılıyor. Sanayicimizin marka değerini taşıyan, raflarda yerini almış, belgelenmiş gerçek arıcılarla çalışılarak satışa sunulmuş ürünlerinde bir sıkıntı yok. Bütün vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla tüketebilir." ifadelerini kullandı.

Antalya ve Türkiye'nin ballarının, dünyada tanınırlığını ve marka değerini artırmaya yönelik çalışmalar yapacaklarını aktaran Erkal, sağlık turizminin de merkezi olmaya aday Antalya'da bir apiterapi merkezinin hayata geçirilmesini arzu ettiklerini sözlerine ekledi.

Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Ziya Şahin ise fuarların alıcı ve satıcıları bir araya getirmesi nedeniyle oldukça önemli olduğunu söyledi.

Türkiye'nin dünyada arı varlığı ve bal üretimi bakımından ikinci sırada yer aldığını vurgulayan Şahin, bal ve arı ürünlerinin daha da ön plana çıkarılması gerektiğinin altını çizdi.

Şahin, fuarlarda sektör paydaşlarının ve üreticilerin gelişimine yönelik eğitimler verdiklerini belirterek, balı seven, tüketen ve apiterapi ürünlerini incelemek isteyenleri fuara davet ettiğini kaydetti.

Antalya Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yücel Turan da Türkiye'nin dört bir yanından sektör paydaşlarını ağırlayan fuarda, 51 firmanın stant açtığını ifade etti.

Antalya 2. Arıcılık ve Arı Ürünleri Fuarı, 9 Şubat'ta sona erecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Antalya'da Arıcılık Fuarı Başladı - Son Dakika

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