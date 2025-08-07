Antalya\'da Asayiş Toplantısı

Antalya'da, İl Asayiş ve Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı Vali Hulusi Şahin başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilik binasında yapılan toplantıda, temmuz ayına ilişkin verileri açıklayan Vali Şahin, kentin huzur ve güvenliğinin öncelikli konulardan biri olduğunu söyledi.

Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında kasımda 140 operasyon gerçekleştirdiklerini belirten Şahin, 249 şüpheliye işlem yaptıklarını ve bunlardan 37'sinin tutuklandığını kaydetti.

Asayiş suçları kapsamında geçen ay 11 bin 820 olay gerçekleştiğini ve bu olayların yüzde 96,4'ünün aydınlatıldığını bildiren Şahin, il genelinde toplamda 1 milyon 646 bin 498 kişi ile 1 milyon 841 bin 53 aracın sorgulandığını ifade etti.

Narkotik suçlara yönelik 735 operasyon yapıldığını aktaran Şahin, 808 şüpheliye işlem yapıldığını ve bunların 84'ünün tutukladığını kaydetti.

Vali Şahin, narkotik operasyonlarında, 46 kilo 842 gram esrar, 108 kilo 70 gram skunk, 14 kilo 590 gram eroin, 9 kilo 450 gram metamfetamin, 5 kilo 617 gram kokain, 13 kilo 824 gram bonzai, 149 bin 204 sentetik ecza, 995 ectasy, 40 captagon, 1039 kök kenevir ele geçirildiğini söyledi.

Göçmen kaçakçılığıyla ilgili bilgileri de paylaşan Şahin, kaçakçılığı engellemeye yönelik teknik ve fiziki imkanların her geçen gün arttırıldığını, bu kapsamda gerçekleştirilen 7 operasyonda, 7 şüphelinin tutuklandığını ve 4 şüphelinin de adli kontrol kararıyla serbest bırakıldığını ifade etti.

Vali Şahin, mobil göç noktalarında toplamda 16 bin 59 yabancı uyruklunun sorgulandığını ve 33 farklı uyruklu kişinin sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine teslim edildiğini kaydetti.

Siber suçlarla mücadele kapsamında 51 operasyon gerçekleştirildiğini söyleyen Şahin, operasyonlarda yakalanan 289 şüpheliden 152'sinin tutuklandığını, 23'ünün adli kontrol şartıyla 114'ünün serbest bırakıldığını vurguladı.

İl genelinde temmuz ayında 2 bin 469 trafik kazası meydana geldiğini ve 13 kişinin öldüğünü ifade eden Şahin, denetimlerde 100 bin 78 kişiye idari para cezası uygulandığını, 3 bin 214 aracın da trafikten men edildiğini duyurdu.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığına atanan Antalya İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Tarık Hekimoğlu'nu tebrik eden Vali Şahin, "Şehrimize üç yıl boyunca başarıyla hizmet eden Tuğgeneral Tarık Hekimoğlu'nun, Tümgeneral rütbesiyle Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı'na atanmasını tebrik ediyor, Antalya'mıza sunduğu değerli hizmetler için kendisine teşekkür ediyorum." dedi.

Toplantıya İl Jandarma Komutanı Tarık Hekimoğlu ve Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanı Tolga Coşkun ile İl Emniyet Müdürü İlker Arslan da katıldı.