Antalya'da Asayiş Uygulamaları: 225 Tutuklama

Antalya'da son bir haftada gerçekleştirilen asayiş uygulamaları ve denetimlerde yakalanan 225 kişi tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, "kasten yaralama, yağma, cinsel suçlar ve hırsızlık" başta olmak üzere meydana gelen asayiş olayları ile uygulama ve denetimlerde 316 bin 690 kişinin sorgulaması yapıldı. Aralarında 536 aranan kişinin de bulunduğu 1913 şüpheli yakalandı. Adli makamlara sevk edilen 225 şüpheli tutuklandı.

Kent genelinde 52 bin 826 otomobil ve motosiklet kontrol edilirken, çalıntı, hacizli veya yakalamalı 35 araç ele geçirildi.

Ayrıca 512 geçici konaklama yeri ile 20 kiralık araç firması denetlendi. 17 firmaya idari yaptırım uygulandı. "Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçu kapsamında 2 olayda 6 kişiye işlem yapıldı. Kabahatler Kanunu kapsamında ise 213 kişiye idari para cezası kesildi.

Çalışmalarda, 22 ateşli silah, 116 fişek/tüfek kartuşu ve 3 kesici alet ele geçirildi.