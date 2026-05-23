Antalya'da İklim Direnci İçin İkinci Adım

(ANTALYA)- Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin geçen aylarda düzenlediği 'İklim Değişikliğinde Bilimden Eyleme: Antalya'nın Aşırı Sıcaklardan Etkilenebilirliği Çalıştayı'nda ortaya konulan bilimsel veri ve öneriler, Çevre Kurulu Toplantısı'nda ele alındı. Toplantıda, Antalya'nın aşırı sıcak hava karşısındaki risk haritası ve atılacak yeni adımlar değerlendirildi.

İklim Değişikliğinde Bilimden Eyleme: Antalya'nın Aşırı Sıcaklardan Etkilenebilirliği Çalıştayı'nda ortaya konulan bilimsel veriler, Çevre Kurulu Toplantısı'nda ele alındı. Toplantıda; belediye bürokratları, akademisyenler, çevre mühendisleri, şehir plancıları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, eğitim kurumları ve iklim alanında çalışma yürüten çeşitli paydaşlar bir araya geldi.

Toplantının açılışında konuşan Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Lokman Atasoy, iklim krizinin artık geleceğin değil, bugünün meselesi olduğunu belirtti. Atasoy, "Antalya gibi doğal ve güzel zenginliklere sahip olan kentimizde çevreyi korumak, sürdürülebilir politikalar üretmek ve gelecek nesillere yaşanabilir bir şehir bırakmak hepimizin ortak sorumluluğu. Yerel yönetimler olarak iklim değişikliğinin etkilerini azaltma konusunda üstlendiğimiz kritik rolün farkındayız. Dayanıklı, yeşil ve sürdürülebilir bir kent oluşturma konusunda üzerimize düşeni yapmaya gayret gösteriyoruz" diye konuştu.

AŞIRI SICAKLAR CİDDİ KENT SORUNU

Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanı Melike Kireçcibaşı tarafından yapılan sunumda ise Antalya Kentsel Isı Adası ve Aşırı Sıcaklara Karşı Eylem Planı'na yönelik atılacak adımlar anlatıldı. Kireççibaşı, iklim değişikliğinin özellikle yaz aylarında Antalya'da etkisini daha fazla hissettirdiğini belirterek, aşırı sıcak havanın halk sağlığı, su kaynakları ve kent yaşamı üzerinde önemli riskler oluşturduğunu ifade etti.

Toplantıda konuşan Prof. Dr. Murat Türkeş ise iklim değişikliği, Paris Anlaşması, bu yıl Antalya'nın ev sahipliğini yapacağı COP31 süreci ve küresel iklim politikalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

GENÇLERDEN SIFIR ATIK VE MİKROPLASTİK FARKINDALIĞI

Program kapsamında Aspendos Sınav Koleji Fen Lisesi 9. sınıf öğrencileri tarafından gerçekleştirilen "Gençlerin Mikroplastik Farkındalığı: Temiz Denizler İçin Bir Çalışma" sunumunda ise mikroplastik kirliliği ve temiz denizlerin korunmasına yönelik farkındalık çalışmaları anlatıldı. Gençlerin çevre bilinci konusunda ortaya koyduğu çalışmalar katılımcılardan yoğun ilgi gördü. Antalya'nın iklim değişikliğine karşı dayanıklılığını artırmaya yönelik faz 2 bulgularının paylaşıldığı toplantıda, Antalya Isı Eylem Planı'na giden süreçte kurumlar arası iş birliğine dikkat çekildi.Ayrıca iklim krizine karşı ortak hareket edilmesi vurgulandı.