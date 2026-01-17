Antalya'da Geleneksel Sanatlar Atasem'de Yaşatılıyor

(ANTALYA)- Antalya Büyükşehir Belediyesi Atatürk Sanat Eğitim Merkezi, bilgisayar, cilt bakımı ve makyaj, aşçı çırağı, el sanatları, sepet örücülüğü, yabancı dil ve elbise dikimi gibi çok sayıda kurs ile katılımcılara hem iş hem de sosyalleşme imkanı sağlanıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Atatürk Sanat Eğitim Merkezleri'nde vatandaşlar hem meslek ediniyor hem de sosyalleşme imkanı buluyor. 2025-2026 eğitim öğretim yılında Antalya genelindeki 28 ATASEM kurs merkezinde 230 branşta 657 kursta eğitimler devam ediyor. Eğitim sonunda kursiyerlere Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika veriliyor. Orta Asya'dan Anadolu'ya uzanan ve unutulmaya yüz tutmuş sanatlardan olan keçe işleme sanatı, Uncalı ATASEM Kurs Merkezi'nde açılan Keçe Tasarım Kursu ile yeniden hayat buluyor. Türk el sanatlarında büyük bir öneme sahip keçenin özellikleri, nasıl işleneceği, renk bilgisi ve konuları detaylarıyla anlatılıyor. Kursiyerler ata dokuması olarak adlandırılan keçeyi işleyerek tablo, çanta, abajur, takı, sabun kaplama ve kolye gibi ürünler yapıyor.

"Atölyede arkadaşlarımızla birlikte keyif içinde çalışıyoruz"

Kursiyerlerden 84 yaşındaki Eser Tezyüksel, 3 senedir ATASEM'in kurslarına düzenli olarak katıldığını ifade ederek, "ATASEM'e gelince kendimi unutuyorum burada çok mutluyum. Evde oturmaktan sıkılıyorum. Kurs sayesinde sosyal hayatım hareketlendi, farklı sanatlar öğreniyorum ve yeni arkadaş çevrem oldu" dedi.

Bir diğer kursiyer A'zam Khosravi ise "8 senedir Antalya'da yaşıyorum her sene kurslara katılıyorum, yeni deneyimler öğreniyorum. Burada akrabalarım yok ama kurstaki arkadaşlarım akrabam gibi oldu. Keçenin nasıl işlendiğini bilmiyordum öğrendim ve işleyerek çanta, mont süsü, tablo ve sabun kabı gibi ürünler yapıyoruz. Atölyede arkadaşlarımızla birlikte keyif içinde çalışıyoruz" diye konuştu.

"Ürünler, el emeği olduğu için çok değerli"

Uncalı ATASEM'de ücretsiz Türkçe kursları da yerleşik yabancılardan yoğun ilgi görüyor. A1 seviyesi sonrası başarılı olan kursiyerler A2 seviyesinde eğitimlerine devam ediyor. 5 yıldır Antalya'da yaşayan Ukraynalı Olga Dere de Türkiye'yi ve Antalya'yı çok sevdiğini söyleyerek, "Türkçe zor bir dil gibiydi ama kursta öğrenince kolaylaştı. Öğretmenimiz bize bol bol gramer anlatıyor, yazı yazdırıyor ve pratik yaptırıyor. Türkçeyi öğrenme zorundayım çünkü bana hastanede, bankada, markette ve pazarda her yerde lazım" dedi.

Dekoratif Ahşap Süsleme kursunda ise kursiyerler, dekoratif ahşap boyama teknikleri ve süsleme tekniklerini öğreniyor. Kursta geri dönüşüm ve sürdürülebilirlik kapsamında yenilenen ahşap ürünler süsleniyor. Yoğun ilgi gören kursta kursiyerler, eski ahşapları sanat eserine çeviriyor. Kursiyerlerden 78 yaşındaki Mediha Kurt, "Evdeki eski objelerimizi dönüştürüyor, onları süslüyoruz. Yaptığımız ürünler, el emeği olduğu için çok değerli. Bu el yapımı ürünler dostlarımıza verebileceğimiz en güzel hediye oluyor ve onlar da gerçekten çok beğeniyor" ifadelerini kullandı.

ATASEM bünyesinde açılan seramik biçimlendirme kursunda eğitim gören kursiyerler ise çamuru sanat eserine dönüştürüyor. El becerilerini geliştiren kursiyerler seramik yapmayı öğreniyor. Yapılan objeler pişiriliyor, boyanıyor, üzerine desen işleniyor.