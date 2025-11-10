Antalya'da Atatürk Anma Töreni Düzenlendi

(ANTALYA) - Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 87'nci yılında Antalya'da törenlerle anıldı. Büyük Önder Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu 09.05'te vatandaşlar, sirenler eşliğinde saygı duruşunda bulundu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 87'nci yılı dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen anma törenine katıldı. Antalya Valiliği ve Garnizon Komutanlığı'nın ardından Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Cumhuriyet Meydanı'nda saat 09.05'te siren sesleriyle birlikte 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Tören İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

AKM'de anma töreni düzenlendi

Başkan Vekili Büşra Özdemir daha sonra Atatürk Kültür Merkezi'nde Gülveren Anadolu Lisesi öğrencilerinin hazırladığı "Senin Saatin Durmaz" konulu programa geçti.

Programa Antalya Valisi Hulusi Şahin, Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir, protokol üyeleri, askeri erkan, öğrenciler, öğretmenler, veliler ve Antalyalılar katıldı. Programınr ardından Vali Hulusi Şahin ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir, AKM fuayesinde öğrencilerin eserlerinden oluşan sergiyi gezdi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 87'nci yılında Antalya Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası önünde de tören düzenlendi. Anma törenine Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer, Genel Sekreter Yardımcıları, daire başkanları ve personel katıldı. Genel Sekreter Cansel Tuncer, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla iki dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Atatürk, ASAT ve ilçe hizmet birimlerinde de anıldı

Gazi Mustafa Atatürk, saat 09.05'te Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü ve ilçe hizmet birimlerinde de anıldı. ASAT Genel Müdürlüğü bahçesindeki anma törenine üst yönetim ve tüm personel katıldı.

Antalya sokaklarında ise saat 09.05'te adeta hayat durdu. Yüzüncü Yıl Bulvarı'nda araç sürücüleri, motokuryeler araçlarından inerek, saygı duruşunda bulundu.

Büyükşehir Belediyesi'ne ait tramvay ve toplu taşıma araçlarındaki yolcular da saat 09.05'te saygı duruşunda bulunarak, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla andı.