Antalya Büyükşehir Belediyesi, Lara Atıksu Arıtma Tesisi'nde Sona Yaklaştı

(ANTALYA)- Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü'nün, Lara Atıksu Arıtma Tesisi'nin kapasitesini iki katına çıkaracak altyapı yatırımı devam ediyor. Yaklaşık 1,5 milyar TL yatırım bedeliyle hayata geçirilen proje, Fransız Kalkınma Ajansı (AFD) kredisiyle finanse ediliyor. Proje inşaat çalışmalarının 2026 yılı Temmuz ayında tamamlanması hedefleniyor.

Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, gerçekleştirdiği büyük ölçekli yatırımlarla kenti daha temiz, sağlıklı ve çevre dostu bir yapıya kavuşturmayı hedefliyor. Bu doğrultuda Lara Atıksu Arıtma Tesisi'nde başlatılan kapasite artırımı çalışmaları aralıksız sürüyor. ASAT Genel Müdürü Cengiz Gülebay, Lara Atıksu Arıtma Tesisi'nde devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek proje sürecine ilişkin teknik ekiplerden bilgi aldı. Sahada yürütülen imalatları inceleyen Gülebay, kapasite artışıyla birlikte tesisin Antalya'nın gelecekteki altyapı ihtiyaçlarına uzun yıllar hizmet verecek önemli bir yatırım olduğunu belirtti.

TESİSTE DEVREYE ALIM SÜRECİ BAŞLADI

Projede birçok ünitede çalışmalar tamamlanma aşamasına gelirken, son çökeltme havuzları, köpük hazneleri, geri dönüş ve fazla çamur pompa istasyonu ile Bio-P dağıtma yapılarında betonarme imalatlar tamamlandı. Havalandırma havuzlarında mekanik ve elektrik imalatları sürerken, trafo-jeneratör binası ile saha borulama çalışmalarında da önemli ilerleme kaydedildi. Son çökeltme havuzlarının bir kısmı ile köpük haznesi devreye alınırken, tesis genelinde elektromekanik montaj, kablolama ve ince imalat çalışmaları devam ediyor.

ARITMA KAPASİTESİ İKİ KATINA ÇIKACAK

Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte tesisin günlük ortalama arıtma kapasitesi 75 bin metreküpten 150 bin metreküpe, maksimum kapasitesi ise günlük 200 bin metreküp seviyesine ulaşacak. Böylece tesis, yaklaşık 1 milyon kişilik nüfusa hizmet verebilecek bir yapıya kavuşacak. Proje inşaat çalışmalarının 2026 yılı Temmuz ayında tamamlanması hedefleniyor.