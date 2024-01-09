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Antalya'da Balkonda Ölü Bulunan Kişinin İntihar İhtimali - Son Dakika
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Antalya'da Balkonda Ölü Bulunan Kişinin İntihar İhtimali

Antalya'da yalnız yaşayan Salih Ç.'nin balkonda ölü bulunduğu olayda, polis intihar ihtimali üzerinde duruyor. Salih Ç.'nin vücudunda bıçak izleri tespit edildiği belirtildi. Cenaze otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Antalya\'da Balkonda Ölü Bulunan Kişinin İntihar İhtimali
09.01.2024 - 17:03,  Güncelleme: 17:19
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ANTALYA'da yalnız yaşayan Salih Ç.'nin (37), balkonda vücudunun farklı yerlerinden bıçaklanmış cesedi bulundu. Polis, intihar ihtimali üzerinde duruyor.

Olay, saat 15.30 sıralarında Kepez ilçesi Yeniemek Mahallesi 2600 Sokak'ta, 2 katlı apartmanın üst katında meydana geldi. Balkondaki kişinin kanlar içerisinde hareketsiz halde yüz üstü yatar pozisyonda olduğunu gören karşı binada oturanlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kapıyı açıp eve giren ekipler, Salih Ç. olduğu belirlenen kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis ekipleri yaptıkları incelemede, Salih Ç.'nin vücudunun farklı noktalarının yanı sıra boyun kısmında bıçak izleri tespit etti.

Görgü tanıklarının ifadelerine başvuran polis, Salih Ç.'nin balkonda bıçakla kendisine zarar verdiğini söylemesi üzerine inceleme başlattı.

Salih Ç.'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Ekipler, Salih Ç.'nin intihar ettiği üzerinde duruyor.

Kaynak: DHA
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Kepez, Olaylar, Adli Tıp, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da Balkonda Ölü Bulunan Kişinin İntihar İhtimali - Son Dakika
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