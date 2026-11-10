Antalya'da başlayan COP31'de Çin standındaki robot gösteri yaptı

Antalya'da başlayan COP31'de Çin standındaki robot gösteri yaptıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31), pazartesi günü Antalya'da başladı. Etkinlik alanındaki Çin sergi alanında gösteri yapan robot, 9 Kasım 2026'da fotoğraflandı.
ANTALYA, 10 Kasım (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'nın (COP31) etkinlik alanındaki Çin sergi alanında gösteri yapan robot, 9 Kasım 2026.
BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31), pazartesi günü Antalya'da başladı. (Fotoğraf: Mustafa Kaya/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)
Kaynak: Xinhua
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