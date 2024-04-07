Antalya Büyükşehir Belediyesi, Bayram Tatilinde Ücretsiz Ulaşım Sağlayacak - Son Dakika
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Antalya Büyükşehir Belediyesi, Bayram Tatilinde Ücretsiz Ulaşım Sağlayacak

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Bayram Tatilinde Ücretsiz Ulaşım Sağlayacak

Antalya Büyükşehir Belediyesi, resmi plakalı toplu ulaşım araçları ve hafif raylı sistemleri üç günlük bayram tatilinde ücretsiz olarak hizmet verecek. Belediye Başkanı Muhittin Böcek, vatandaşların bayramlaşma geleneğini rahatça yerine getirebilmesi için bu kararı aldı. ANTRAY ve nostalji tramvayı da 10, 11 ve 12 Nisan tarihlerinde ücretsiz olarak kullanılabilecek.

07.04.2024 13:57
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Antalya Büyükşehir Belediyesine ait resmi plakalı toplu ulaşım araçları ve hafif raylı sistem üç günlük bayram tatilinde toplu ulaşımda ücretsiz yolcu taşıyacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Muhittin Böcek, vatandaşların bayramlaşma geleneğini rahatça yerine getirebilmesi için ücretsiz ulaşım kararı aldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesinin işlettiği resmi plakalı otobüsleri, ANTRAY ile nostalji tramvayı 10, 11 ve 12 Nisan'da üç günlük Ramazan Bayramı boyunca vatandaşlara ücretsiz hizmet verecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Antalya Büyükşehir Belediyesi, Bayram Tatilinde Ücretsiz Ulaşım Sağlayacak - Son Dakika

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