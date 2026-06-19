Antalya'da Bilgisayar Dükkanında Yangın - Son Dakika
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Antalya'da Bilgisayar Dükkanında Yangın

Antalya\'da Bilgisayar Dükkanında Yangın
19.06.2026 10:16
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Bilgisayar tamir dükkanında çıkan yangında, işletme sahibi gözyaşlarına boğuldu, büyük hasar oluştu.

ANTALYA'da bir bilgisayar tamir dükkanında yangın çıktı. Olayı haber alıp, iş yerine gelen işletme sahibi Mustafa Karaman, fenalık geçirdi. Gözyaşlarını tutamayan Karaman'ı, çevredekiler ve polis ekipleri güçlükle sakinleştirdi. İtfaiyenin yaklaşık bir saat süren çalışması ile söndürülen yangının ardından iş yerinde büyük çapta hasar oluştu.

Konyaaltı ilçesi Öğretmenevleri Mahallesi'nde dün saat 23.00 sıralarında 5 katlı apartmanın giriş katındaki bilgisayar tamir dükkanında yangın çıktı. İş yerinden yoğun duman yükseldiğini fark edenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede gelen itfaiye ekipleri, kapalı olan iş yerine camı ve kapıyı kırarak girdi. Ekipler, içeriyi saran alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına almak için yoğun çaba harcadı.

MOTORUYLA GELDİ, GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Yangın haberini alınca motosikletiyle olay yerine gelen işletme sahibi Mustafa Karaman, büyük üzüntü yaşadı. Kendisini yere atan Karaman, polis ekipleri tarafından iş yerinin önünden uzaklaştırılarak yol kenarına alındı. Burada da uzun süre gözyaşı döken Karaman'ı, çevredekiler sakinleştirmeye çalıştı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Karaman, tedbir ve kontrol amacıyla ambulansa alındı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışmasının ardından yangın tamamen söndürülürken, iş yerinde büyük hasar oluştu. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

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