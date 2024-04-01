ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, Antalya'daki yerel seçimlerde saat 00.02 itibarıyla CHP Adayı Muhittin Böcek yüzde 50.76, Cumhur İttifakı'nın adayı Hakan Tütüncü yüzde 40.62 oy aldı.
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin oy sayma işlemleri devam ediyor. Antalya'daki sandıkların yüzde 82,83'ü açıldı.
Açılan sandık sonuçlarına göre, CHP Adayı Muhittin Böcek oyların yüzde 50.76'sını, Cumhur İttifakı'nın Adayı Hakan Tütüncü yüzde 40.62'sini aldı.
Son Dakika › Güncel › Antalya'da CHP Adayı Muhittin Böcek Önde - Son Dakika
Tomarza ilçesinde resmi olmayan sonuçlara göre İYİ Parti Adayı Osman Koç, seçimi önde tamamladı. Açılan sandıkların yüzde 96,39'u tamamlandı ve Osman Koç 7 bin 182 oy alırken, AK Parti Adayı Davut Şahin 4 bin 993 oy aldı. Diğer adayların oy durumları ise şu şekildedir: Yeniden Refah Partisi Adayı Raşit Karagöz 481 oy, Saadet Partisi Adayı Selçuk Onat 425 oy, Zafer Partisi Adayı Aysel Çimen 78 oy ve diğer adaylar 27 oy aldı.
31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde Kayseri'nin Akkışla ilçesinde Cumhur İttifakı Adayı Ayhan Arslan, açılan sandıklarda oyların yüzde 46,41'ini alarak yarışı önde götürüyor. Arslan'ı CHP Adayı Mustafa Dursun takip ediyor.
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