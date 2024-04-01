Antalya\'da CHP Adayı Muhittin Böcek Önde

Tomarza İlçesinde İYİ Parti Adayı Seçimi Önde Bitirdi

Tomarza ilçesinde resmi olmayan sonuçlara göre İYİ Parti Adayı Osman Koç, seçimi önde tamamladı. Açılan sandıkların yüzde 96,39'u tamamlandı ve Osman Koç 7 bin 182 oy alırken, AK Parti Adayı Davut Şahin 4 bin 993 oy aldı. Diğer adayların oy durumları ise şu şekildedir: Yeniden Refah Partisi Adayı Raşit Karagöz 481 oy, Saadet Partisi Adayı Selçuk Onat 425 oy, Zafer Partisi Adayı Aysel Çimen 78 oy ve diğer adaylar 27 oy aldı.