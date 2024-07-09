Antalya'da CHP'nin çağrısına destek: Işıklar açılıp kapatıldı - Son Dakika
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Antalya'da CHP'nin çağrısına destek: Işıklar açılıp kapatıldı

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Antalya'da CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in asgari ücret için yaptığı çağrıya bazı vatandaşlar destek vererek, evlerinin ve iş yerlerinin ışıklarını açıp kapattı. Antalya Büyükşehir Belediyesi de eyleme dahil olarak belediye binasının ışıklarını birkaç dakikalığına açıp kapattı.

09.07.2024 22:42
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ANTALYA'da, saatler 21.00'i gösterdiğinde bazı vatandaşlar, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 'Asgari ücret için ışıklarınızı açıp kapatın' çağırısına karşılık vererek, ışıklarını açıp kapattı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bugün yapılan grup toplantısında vatandaşlara eylem çağırısında bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Asgari ücrete zam istiyorsanız, asgari ücret artsın istiyorsanız bu akşam saat 9'da başlıyoruz. Işıkları yakın, ışıkları kapatın. Işıklar uzaydan görülecek. Kendinizi gösterin, zam isteyen ayağa kalksın. Zammı söke söke alacağız" diyerek vatandaşlara seslendi.

Özel'in çağrısına Antalya'dan destek verildi. Saat 21.00'de bazı vatandaşlar evlerinin ve iş yerlerinin ışıklarını birkaç dakikalığına açıp kapattı. Özellikle Muratpaşa ve Konyaaltı ilçeleri ile Şarampol Mahallesi ve Lara bölgesinde katılımın yoğun olduğu dikkati çekti. Antalya Büyükşehir Belediyesi de eyleme dahil oldu. Belediye binasının ışıkları akşam saatlerinde birkaç dakikalığına açılıp kapatıldı.

Antalya\'da CHP\'nin çağrısına destek: Işıklar açılıp kapatıldı
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Antalya'da CHP'nin çağrısına destek: Işıklar açılıp kapatıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da CHP'nin çağrısına destek: Işıklar açılıp kapatıldı - Son Dakika
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