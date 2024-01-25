 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Antalya'da çıkan yangın apartman dairesine hasar verdi - Son Dakika
Üye Girişi

Antalya'da çıkan yangın apartman dairesine hasar verdi

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bulunan bir apartman dairesinde çıkan yangın, evde büyük hasara neden oldu. Yangın sırasında uykuda yakalanan aile, kendi imkanlarıyla dışarıya çıkmayı başardı. Dumandan etkilenen anne ve oğlu ambulansta müdahale edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülse de ev kullanılamaz hale geldi.

Antalya\'da çıkan yangın apartman dairesine hasar verdi
25.01.2024 - 10:51,
Abone Ol

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde apartman dairesinde çıkan yangın hasara neden oldu.

Deniz Mahallesi 126 Sokak'ta bir apartmanın giriş katındaki Neslihan Ertuna (64) ve oğlu Tuna Ertuna'nın (25) yaşadığı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanı fark eden komşuların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangına uykuda yakalanan Ertuna ailesi, kendi imkanlarıyla dışarıya çıktı.

Dumandan etkilenen aileye ambulansta müdahale edildi.

Sağlık durumları iyi olduğu belirtilen anne ve oğlu yanan evleri için gözyaşı döktü.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Muratpaşa, Antalya, Olay, İtfaiye, Antalya, Acil Durum, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da çıkan yangın apartman dairesine hasar verdi - Son Dakika


13:02
İmamoğlu'ndan İYİ Partili Buğra Kavuncu'nun adaylığına ilk yorum İmamoğlu'ndan İYİ Partili Buğra Kavuncu'nun adaylığına ilk yorum
12:53
Murat Kurum: 100 bin konut yapıp ihtiyaç sahiplerine uygun fiyata kiralayacağız Murat Kurum: 100 bin konut yapıp ihtiyaç sahiplerine uygun fiyata kiralayacağız
12:32
Murat Kurum vaatlerini açıkladığı toplantıda sahneye Cem Karaca şarkısıyla çıktı Murat Kurum vaatlerini açıkladığı toplantıda sahneye Cem Karaca şarkısıyla çıktı
12:10
Galatasaray, Rangers'ın sol beki Rıdvan Yılmaz'a imzayı attırıyor Galatasaray, Rangers'ın sol beki Rıdvan Yılmaz'a imzayı attırıyor
11:59
Metroda bıçaklama olayında zanlıya 8 yıl 3 ay hapis cezası Metroda bıçaklama olayında zanlıya 8 yıl 3 ay hapis cezası
11:52
Antalya'da ormanlık alanda genç birinin cansız bedeni bulundu Antalya'da ormanlık alanda genç birinin cansız bedeni bulundu
11:45
İbrahim Tatlıses, yeni doğan torunu için dua istedi: Kalbinde sorun var İbrahim Tatlıses, yeni doğan torunu için dua istedi: Kalbinde sorun var
11:42
Bursa Büyükşehir Belediyesi İkinci Zaman Sergisi'ni açtı Bursa Büyükşehir Belediyesi İkinci Zaman Sergisi'ni açtı

Son Dakika
13:02 İmamoğlu'ndan İYİ Partili Buğra Kavuncu'nun adaylığına ilk yorum
12:53 Murat Kurum: 100 bin konut yapıp ihtiyaç sahiplerine uygun fiyata kiralayacağız
12:32 Murat Kurum vaatlerini açıkladığı toplantıda sahneye Cem Karaca şarkısıyla çıktı
12:10 Galatasaray, Rangers'ın sol beki Rıdvan Yılmaz'a imzayı attırıyor
11:42 Bursa Büyükşehir Belediyesi İkinci Zaman Sergisi'ni açtı
11:59 Metroda bıçaklama olayında zanlıya 8 yıl 3 ay hapis cezası
11:52 Antalya'da ormanlık alanda genç birinin cansız bedeni bulundu
11:45 İbrahim Tatlıses, yeni doğan torunu için dua istedi: Kalbinde sorun var
11:36 İBB adayı Murat Kurum seçim vaatlerini ve projelerini açıkladı
11:34 Mardin'de Hastanede Doğum Yaptıktan Sonra Eşini Öldüren Şahsın İfadesi Ortaya Çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2024 13:10:58. #1.13#
SON DAKİKA: Antalya'da çıkan yangın apartman dairesine hasar verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement