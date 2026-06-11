Antalya'da Cinayet Davasında 3 Tutuklama - Son Dakika
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Antalya'da Cinayet Davasında 3 Tutuklama

11.06.2026 17:51
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Antalya'da bekçi kulübesinde ölü bulunan müteahhit Kocabıyık'ın cinayetinde 3 zanlı tutuklandı.

Antalya'da 12 yıl önce müteahhit Şeref Kocabıyık'ın, inşaatının yangın çıkan bekçi kulübesinde ölü bulunmasına ilişkin gözaltına alınan 5 zanlıdan 3'ü tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerin ardından sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar A.H, İ.H, A.H, A.H. ve M.A, Antalya Adliyesi'ne getirildi.

Zanlılardan A.H, İ.H. ve M.A. çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, A.H. ve A.H. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in talimatıyla Ceza İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde Faili Meçhul Suçları Araştırma Dairesi kurulmasının ardından, Kepez ilçesinde 25 Kasım 2014'te işlenen cinayetle ilgili dosya da yeniden incelenmişti.

Ekipler, bekçi kulübesinde çıkan yangının ardından ölü bulunan ve iki bıçak darbesiyle öldürüldüğü belirlenen müteahhit Şeref Kocabıyık'ın kaybolan cep telefonunun izini sürmüştü.

Ekipler, telefonun olaydan yaklaşık 4 ay sonra Gaziantep'te kullanılmaya başlandığını tespit etmişti. Gaziantep'te düzenlenen operasyonda 5 şüpheli yakalanarak Antalya'ya getirilmiş, olayla bağlantılı olduğu tespit edilen R.A'nın ise Suriye'de olduğu belirlenmişti.

Kaynak: AA

Güvenlik, 3. Sayfa, Cinayet, Antalya, Güncel, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da Cinayet Davasında 3 Tutuklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Zeliha Soylu Zeliha Soylu:
    uzun zaman sonra da olsa adaletin gerçekleşmesi iyi ama bu kadar geç kalınması insanı kötü hissettiriyo 0 0 Yanıtla
  • Emre Arduç Emre Arduç:
    ya bu parayı neden bu kadar sonra harcadılar cep telefonunu da neden satmadılar ki hemen baştan yakalanabilirlerdi 0 0 Yanıtla
  • Serçin Işık Serçin Işık:
    12 yıl sonra çözmüşler işte sonunda bu cinayeti devlet kurumları düzgün çalışırsa bu tür işler de hallolur 0 0 Yanıtla
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