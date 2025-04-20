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Antalya'da cinayet sanığı hastalıktan öldü

Antalya\'da cinayet sanığı hastalıktan öldü

Gürhan Üzer, eski eşi Pınar Zorlu'yu yakarak öldürdü, duruşma öncesi organ yetmezliğinden hayatını kaybetti.

20.04.2025 10:49
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ANTALYA'da eski eşi Pınar Zorlu'yu (36) üzerine benzin dökerek yakıp, öldüren Gürhan Üzer (42), 21 Nisan'daki 2'nci duruşma öncesi organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.

Gürhan Üzer, 31 Aralık 2024'te, 20 gün önce boşandığı Pınar Zorlu'nun Muratpaşa ilçesi Şirinyalı Mahallesi'nde çalıştığı iş yerine gitti. Burada yaşanan tartışma sırasında yanında getirdiği benzin dolu kovayı Zorlu'nun üzerine döken Üzer, çakmakla ateşe verdi. Yaralanan Pınar Zorlu, 20 gün süren yaşam mücadelesinin ardından 19 Ocak'ta hayatını kaybetti. Gürhan Üzer olaydan kısa süre sonra yakalanarak tutuklandı. Üzer ilk ifadesinde, eski eşinin kendisine çocuğunu göstermediğini, olay sabahı benzin aldığını ve bu eylemi tartışma sırasında gerçekleştirdiğini söyledi. Zorlu'nun daha önce Üzer hakkında defalarca uzaklaştırma kararı aldırdığı belirtildi.

DAVA DOSYASI DÜŞTÜ

'Canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürme' suçundan hakkında dava açılan Gürhan Üzer'in yargılanmasına, 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Sanık sağlık durumu nedeniyle ilk duruşmaya katılamadı. 4'üncü evre pankreas kanseri olan ve Antalya Şehir Hastanesi'nde tedavi gören sanık, organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. 21 Nisan'da 2'nci duruşması yapılacak Üzer'in ölümü ile dava dosyası düştü.

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Kaynak: DHA

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