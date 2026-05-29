Antalya'da Çocuk Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Antalya'da Çocuk Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

29.05.2026 16:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yolun karşısına geçerken hafif ticari aracın çarptığı 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

ANTALYA'da yolun karşısına geçmek isterken hafif ticari aracın çarptığı çocuk, hayatını kaybetti. Çocuğun üzerinden Emirhan S. (13) adına düzenlenmiş otobüs kartı çıktı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Kepez ilçesi Kızıltoprak Mahallesi Aspendos Bulvarı şehir merkezi istikametinde meydana geldi. Abdullah K.'nin kullandığı (19) 07 AZH 25 plakalı hafif ticari araç, yolun karşısındaki tramvay durağına geçmeye çalışan çocuğa çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yaklaşık 30 metre savrulan çocuk, ağır yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen çocuğun üzerinden 'Emirhan S.' adına düzenlenmiş şehir içi otobüs kartı çıktı. Polis olayla ilgili inceleme başlatırken, sürücü Abdullah K. gözaltına alındı.

'HIZLI GİDİYORDU'

Kazaya tanık olan Ahmet Yıldız, çocuğun yaya geçidinden karşıya geçmeye çalıştığını belirterek, "Tahminen tramvay durağına geçecekti. O sırada beyaz araç ışıklardan geçmeye çalıştı. Tahminen yeşili kurtarmaya çalıştı. Hızlı gidiyordu, sol şeritten geldi. Çocuğun sağ tarafından vurdu, fırlattı" dedi.

KAZA KAMERADA

Öte yandan kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; yolun karşısına geçmek için hareket ettiği sırada hafif ticari aracın çarptığı çocuğun metrelerce savrulduğu görüldü.

Kaynak: DHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Antalya, Trafik, Güncel, Yaşam, Çocuk, Olay, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da Çocuk Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe’den Montella bombası Fenerbahçe'den Montella bombası
Galatasaray, Beşiktaş’ın eski yıldızına göz dikti Galatasaray, Beşiktaş'ın eski yıldızına göz dikti
Bayramın ikinci gününde kabus Edirne’de iş yerlerini su bastı, Bodrum sele teslim oldu Bayramın ikinci gününde kabus! Edirne'de iş yerlerini su bastı, Bodrum sele teslim oldu
Mehmet Topal’a Avrupa’dan talipler artıyor Mehmet Topal'a Avrupa'dan talipler artıyor
Londra Türk restoran müdürü motosikletin önüne atlayarak kız çocuğunu kurtardı Londra Türk restoran müdürü motosikletin önüne atlayarak kız çocuğunu kurtardı
Kılıçdaroğlu’nun, “Talimatım olmadan grup toplantısı yapılmayacak“ yazısına Özgür Özel’den yanıt geldi Kılıçdaroğlu'nun, "Talimatım olmadan grup toplantısı yapılmayacak" yazısına Özgür Özel'den yanıt geldi

16:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul’un fethini hala içlerine sindiremeyen hazımsızlar var
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul’un fethini hala içlerine sindiremeyen hazımsızlar var
16:05
Tuncay Şanlı başkan oluyor
Tuncay Şanlı başkan oluyor
15:56
Sahneye fırlayan miniğin Erdoğan sevgisi yürekleri ısıttı
Sahneye fırlayan miniğin Erdoğan sevgisi yürekleri ısıttı
14:44
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya’da Kur’an-ı Kerim okudu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya'da Kur'an-ı Kerim okudu
14:43
İçişleri Bakanlığı’ndan 8 il için kuvvetli yağış uyarısı
İçişleri Bakanlığı'ndan 8 il için kuvvetli yağış uyarısı
14:26
Özlem Çerçioğlu’dan CHP’de olup bitenler hakkında ilk yorum
Özlem Çerçioğlu'dan CHP'de olup bitenler hakkında ilk yorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2026 16:47:57. #7.12#
SON DAKİKA: Antalya'da Çocuk Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.