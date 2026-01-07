Antalya Büyükşehir Belediyesi Futbol Akademisi'nde Kış Dönemi Kayıtları Başlıyor - Son Dakika
Antalya Büyükşehir Belediyesi Futbol Akademisi'nde Kış Dönemi Kayıtları Başlıyor

07.01.2026 12:23  Güncelleme: 13:49
Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Futbol Akademisi'nin kış dönemi kayıtları 10 Ocak'ta başlıyor. 2014-2019 doğumlu çocuklar için ücretsiz eğitim programı için başvurular internet üzerinden alınacak.

(ANTALYA)- Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin çocuklara yönelik spor faaliyetleri kapsamında düzenlediği Futbol Akademisi'nin kış dönemi kayıtları, 10 Ocak'ta başlıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Futbol Akademisi'nin kış dönemi kayıtları başlıyor. Ücretsiz programa başvurular, 10 Ocak saat 14.00'te başlayıp 25 Ocak'ta tamamlanacak. Eğitimler ise 31 Ocak 2026'da başlayacak. Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı altında yürütülen akademiye 2014–2019 doğumlu (7-12) kız ve erkek çocukları kabul edilecek.

Başvurular, 'genclikspor.antalya.bel.tr' adresinden çevrim içi alınacak. Dersler, Muratpaşa ilçesi Deniz Mahallesi'nde bulunan Atatürk Parkı içerisindeki Antalya Büyükşehir Belediyesi halı sahalarında uzman antrenör ve eğitimciler eşliğinde gerçekleştirilecek. Program, temel futbol becerilerini geliştirmeyi, takım ruhu ve spor kültürünü erken yaşta kazandırmayı hedefliyor. Bilgi ve kayıt için 0 242 248 53 95 numaralı hat üzerinden bilgi alınabilecek.

Kaynak: ANKA

