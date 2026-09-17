Antalya\'da COP31 pavilyonu için işbirliği protokolü imzalandı

Antalya Valiliği ve İdeali-AVA Tasarım Dekorasyon Tic. Ltd. Şti. arasında, COP31 kapsamında kurulacak olan Antalya Pavilyonu'nun proje tasarımı ve teknik danışmanlığı için işbirliği protokolü imzalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) hazırlık süreci ve Antalya Mavi Akdeniz İnisiyatifi doğrultusunda hayata geçirilen protokol için Antalya Valiliği Hükümet Konağı'nda tören düzenlendi.

Törene, Antalya Valisi Hulusi Şahin ve eşi Antalya Mavi Akdeniz İnisiyatifi Proje Koordinatörü Ebru Şahin, İdeali-AVA Tasarım Dekorasyon Tic. Ltd. Şti. İcra Kurulu Başkanı Ali Kıvrak katıldı.

Törende Antalya Pavilyonu'nun konsept ve mekansal tasarımının geliştirilmesi, uygulamaya esas projelerin hazırlanması, sergileme kararlarının oluşturulması ve yapım sürecindeki teknik danışmanlık hizmetlerine yönelik protokol imzalandı.

İmzaların atılmasının ardından Antalya'nın çevre, iklim ve sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarına sağladıkları katkı ve desteklerden dolayı Vali Şahin, Kıvrak'a teşekkür belgesi takdim etti.