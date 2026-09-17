Antalya'da COP31 pavilyonu için işbirliği protokolü imzalandı - Son Dakika
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Antalya'da COP31 pavilyonu için işbirliği protokolü imzalandı

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Antalya\'da COP31 pavilyonu için işbirliği protokolü imzalandı
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Antalya Valiliği ile İdeali-AVA Tasarım Dekorasyon arasında COP31 kapsamındaki Antalya Pavilyonu'nun proje tasarımı ve teknik danışmanlığı için işbirliği protokolü imzalandı. Valilik Hükümet Konağı'ndaki törende Vali Hulusi Şahin, İdeali-AVA İcra Kurulu Başkanı Ali Kıvrak'a teşekkür belgesi takdim etti.

Antalya Valiliği ve İdeali-AVA Tasarım Dekorasyon Tic. Ltd. Şti. arasında, COP31 kapsamında kurulacak olan Antalya Pavilyonu'nun proje tasarımı ve teknik danışmanlığı için işbirliği protokolü imzalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) hazırlık süreci ve Antalya Mavi Akdeniz İnisiyatifi doğrultusunda hayata geçirilen protokol için Antalya Valiliği Hükümet Konağı'nda tören düzenlendi.

Törene, Antalya Valisi Hulusi Şahin ve eşi Antalya Mavi Akdeniz İnisiyatifi Proje Koordinatörü Ebru Şahin, İdeali-AVA Tasarım Dekorasyon Tic. Ltd. Şti. İcra Kurulu Başkanı Ali Kıvrak katıldı.

Törende Antalya Pavilyonu'nun konsept ve mekansal tasarımının geliştirilmesi, uygulamaya esas projelerin hazırlanması, sergileme kararlarının oluşturulması ve yapım sürecindeki teknik danışmanlık hizmetlerine yönelik protokol imzalandı.

İmzaların atılmasının ardından Antalya'nın çevre, iklim ve sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarına sağladıkları katkı ve desteklerden dolayı Vali Şahin, Kıvrak'a teşekkür belgesi takdim etti.

Kaynak: AA
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