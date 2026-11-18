Gelişen 8 Ülke (D-8) Ekonomik İşbirliği Örgütü Genel Sekreteri Büyükelçi Sohail Mahmood, iklim değişikliğinin oluşturduğu varoluşsal tehdide işaret ederek, emisyon azaltımının hızlandırılması, dayanıklılığın güçlendirilmesi ve uluslararası taahhütler ile uygulama arasındaki açığın kapatılmasının aciliyetini vurguladı.

D-8 Ekonomik İşbirliği Örgütünün yazılı açıklamasına göre, Mahmood, Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında yapılan "D-8 İklim Eylemi Üst Düzey Bakanlar Oturumu - İstanbul'dan Antalya'ya: İklim Uygulamasında D-8 Ortaklığı Programı"nda konuştu.

9 üye devletin katıldığı toplantının ardından "D-8 İklim ve Çevre İşbirliği Antalya Bakanlar Düzeyinde Eylem Çerçevesi" oy birliği ile kabul edildi.

Görüşmelerin temel çıktısı olarak kabul edilen çerçeve; kurumsal koordinasyon, teknik etkileşim ve ortak programların geliştirilmesi dahil olmak üzere sürdürülebilir işbirliği mekanizmalarını ortaya koyuyor. Çerçeve, üye devletler arasında ve ilgili uluslararası kuruluşlar ile kalkınma ortaklarıyla uygulama odaklı ortaklıkların geliştirilmesi için bir zemin oluşturuyor.

COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un da hitapta bulunduğu toplantıda Genel Sekreter Mahmood, iklim değişikliğinin oluşturduğu varoluşsal tehdide ve Paris Anlaşması'nda belirlenen sıcaklıkta 1,5 derece eşiğinin aşılmasına yönelik artan riske dikkat çekerek, emisyon azaltımının hızlandırılması, dayanıklılığın güçlendirilmesi ve uluslararası taahhütler ile uygulama arasındaki süregelen açığın kapatılmasının aciliyetini vurguladı.

Mahmood, D-8'in genişleyen kurumsal çerçevesine işaret ederek, uyum, adil geçiş, iklim finansmanı, kayıp ve zarar, teknoloji transferi, sıfır atık, döngüsel ekonomi ve gençlerin katılımını ortak öncelikler olarak belirleyen Temmuz 2026 tarihli İstanbul Bildirisi'ni hatırlattı.

Toplantıda Azerbaycan, Bangladeş, Mısır, Endonezya, İran, Malezya, Nijerya, Pakistan ve Türkiye'nin ulusal iklim politikaları, başarıları ve girişimleri heyetler tarafından aktarıldı.

Adil iklim finansmanı, uyum ve dayanıklılık, yenilenebilir enerji, sürdürülebilir tarım, su güvenliği, afetlere hazırlık, teknoloji transferi ve yeşil sanayi kalkınmasına özel vurgu yapan heyetler, Türkiye'nin COP31 Dönem Başkanlığına ve D-8 iklim işbirliği gündemine verilen desteği teyit etti.

Heyetler ayrıca, gelişmekte olan ekonomilerin kendine özgü kırılganlıklarını ve kalkınma ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak daha güçlü kurumsal ortaklıklara, bilgi paylaşımına ve iklim adaletine dikkati çekti.