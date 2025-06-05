Antalya'da 'Daha Yeşil Antalya İçin En Güzel Tasarım ve Uygulama Yarışması' Sonuçlandı

(ANTALYA)- Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 'Daha Yeşil Antalya İçin En Güzel Tasarım ve Uygulama Yarışması'nda dereceye girenler belli oldu.

Çevre bilincini ve çevre sevgisini arttırmak, yaşanılan çevrenin görsel niteliğini desteklemek, halkın çevre düzenleme ve kent peyzajına yönelik ilgisini teşvik etmek amacıyla, Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "Daha Yeşil Antalya İçin En Güzel Tasarım ve Uygulama Yarışması" kazananları belli oldu. Haziran ayı içerisinde gerçekleştirilmesi planlanan ödül töreninde, ilçe belediyelerinin yaptığı uygulama projeleri, çiçekçilerin tören alanında hazırlayacakları aranjman, teraryum, tag tasarım ve uygulamaları, üniversite öğrencilerinin projeleri sergilenecek.

Tasarımlar 6 kategoride değerildi

Akdeniz Üniversitesi, TMMOB Peyzaj Mimarları Odası, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası, Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği Antalya Çiçekçiler Odası, Antalya Kent Konseyi ile Antalya Süs Bitkileri ve Mamülleri İhracatçıları Birliği'nin destekleriyle düzenlenen yarışmada, Muratpaşa, Kepez, Konyaaltı, Döşemealtı ve Aksu ilçeleri içerisinde yer alan birbirinden güzel teras, apartman-site bahçesi, konut bahçesi, iş yeri bahçesi, hobi bahçesi ve en güzel açık, kapalı balkonlar değerlendirildi.

İlk üçe giren yarışmacılara para ödülü

Yarışmanın, "En Güzel Yeşil Alan Uygulamaları" kategorisinin, alt kategorilerinde ilk 3'e giren katılımcıların birincilerine 20 bin TL, ikincilerine 15 bin TL ve üçüncülerineyse 10 bin TL dağıtılacak. Antalya'nın 5 merkezi ilçesini kapsayan 'Daha Yeşil Antalya İçin En Güzel Tasarım ve Uygulama Yarışması'nda dereceye girenler sırasıyla şu şekilde:

-Apartman-Site Bahçesi: Şaban Çetin, Havva Namlı, Elif Bakkaloğlu

-Açık Balkon: Müge Kollez, Hatice Altınok, Emine Manav

-Kapalı Balkon: Metehan Atan, Durmuş Kula, İrem Aydın

-Hobi Bahçesi: Abdullah Ünal, Vahdettin Aslan, Emine Dönmez

-Konut Bahçesi: Yeter Karakaya, Aysun İnal, Mehmet Sabri Abasız

-Teras: Ayşegül Şirin, Hatice Sandıkçı, Rümeysa Yılmaz