Antalya'da deniz altı yaşamı incelenecek, Kemer Üç Adalar'da avcılık yasaklandı - Son Dakika
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Antalya'da deniz altı yaşamı incelenecek, Kemer Üç Adalar'da avcılık yasaklandı

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Antalya'da Mavi Akdeniz İnisiyatifi kapsamında Kemer'in Üç Adalar bölgesinde su ürünleri avcılığı yasaklandı, Kaş'ta deniz çayırlarının korunması ve yapay resif çalışması başlatıldı. Vali Şahin ise deniz altı yaşamını 'çöle' benzettiği projenin 3 yılı bulabileceğini söyledi.

Antalya'da deniz altı yaşamın ne durumda olduğunu belirlemek ve korunmasına yönelik adımlar atmak amacıyla su altı analiz çalışmaları başlatıldı.

Antalya Valiliğince denizin ve sahillerin korunması amacıyla hayata geçirilen "Mavi Akdeniz İnisiyatifi" hareketi kapsamında başta Kemer ve Kaş ilçeleri olmak üzere kentte deniz altındaki yaşam irdelenmeye başlandı.

Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsü ekiplerince Kaş'ta deniz çayırlarının korunması ve yapay resif uygulamaları üzerine kapsamlı çalışma yürütülüyor. Deniz çayırlarının ekolojik restorasyonu, haritalandırılması, düzenli takibi yapılacak ve deniz canlılarına yeni üreme alanları sağlamak adına yapay resifler denizle buluşturulacak.

Kemer'in Üç Adalar bölgesinde de su ürünleri avcılığı yasaklandı. Dalgıçlar ve biyologlar, bölgede deniz altındaki biyoçeşitliliği incelemeye başladı.

Serik ilçesinin Belek bölgesinde de kısa süre içinde deniz altı yaşamı incelemeye alınacak.

"Hemen hemen denizin altında hiç yaşam yok"

Antalya Valisi Hulusi Şahin, AA muhabirine, yıl başında başlattıkları Mavi Akdeniz İnisiyatifi çalışmasının temel bileşenlerinden birinin de zarar görmüş deniz altı yaşamını ve biyoçeşitliliğini eski haline getirmek olduğunu söyledi.

Bu çerçevede İstanbul merkezli Deniz Yaşamını Koruma Derneği ile irtibata geçtiklerini ve onların İstanbul'da Tavşan Adası'nda yaptıkları çalışmanın benzerini Antalya'da yapmaya karar verdiklerini anlatan Şahin, Kemer ilçesindeki Üç Adalar bölgesinde çalışmalara başladıklarını bildirdi.

İlk olarak Üç Adalar bölgesinde su ürünleri avcılığının yasaklandığını aktaran Şahin, bu adımın da koruma anlamında çok önemli bir hamle olduğunu belirtti.

Proje kapsamında deniz altı yaşamının röntgeninin çekileceğini dile getiren Şahin, "Şu anda proje, deniz altı yaşamının takip edilmesi, biyoçeşitliliğin tespit edilmesi, haritalandırılması ve yıllara sari zararın tespit edilerek nasıl bir restorasyon yapılacağının tespiti üzerine devam ediyor. Dalgıçlar ve biyologlar çalışıyor. Tüm ekiplerimiz sahada. Bu konuda tüm kurumların da desteği var." dedi.

Şahin, deniz yaşamının yeniden eski günlerine kavuşması için el birliğiyle çalıştıklarını kaydetti.

Projenin uzun soluklu bir çalışma olduğunun altını çizen Şahin, "3 yılı bulacak bir çalışma ama belki daha da uzayabilir. Kamera görüntülerini izledik, hemen hemen denizin altında hiç yaşam yok, bir çölü andırıyor." diye konuştu.

Su Altı Araştırmaları Enstitüsü Kaş'ta çalışıyor

Sadece Kemer'de değil, Akdeniz Üniversitesi Su Altı Araştırmaları Enstitüsü ekiplerinin de Kaş'ta deniz çayırlarının korunması ve yapay resifler üzerinde çalışma yaptığını aktaran Şahin, "Deniz çayırlarını kendileri fide şeklinde yetiştirip, öyle ekecekler. Yoğun olan yerlerden seyrekleme yöntemiyle yapıyorlar. Çok özel çalışıyorlar." diye konuştu.

Vali Şahin, Belek'te de yakın zamanda deniz altı yaşamıyla ilgili bir çalışma yapacaklarını belirterek, her koldan mücadele ettiklerini söyledi.

Projelerin denize yeniden hayat vereceğini dile getiren Şahin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Deniz çok hızlı bir şekilde kendini toparlıyor. Bunu küresel salgın döneminde gördük. Sadece birkaç ay insan denizden elini çekince deniz hemen kendini toparladı. Bizler de izole edilen bölgelerde deniz yaşamını yeniden hayata geçirmeye, ihya etmeye çalışıyoruz. Bu, su altı yaşamını canlandıracak, balıkçılığı öldürmeyecek ya da insanlarımızın ekonomisine zarar vermeyecek. Tam tersi yeni alanlar, yeni imkanlar, yeni belki ekonomiler oluşturacak. Çünkü burada oluşacak büyük bir biyoçeşitlilik aynı zamanda belki deniz altında, dalgıç imkanlarını ya da diğer turizm imkanlarını gündeme getirecek."

Şahin, Antalya'da gerçekleştirilecek COP 31'in de çalışmalara ivme kazandırdığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA
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