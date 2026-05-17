Antalya'da Dört Etaptan Oluşan Deniz Dibi Temizliği Etkinliği Tamamlandı

17.05.2026 15:16  Güncelleme: 16:53
Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği dört etaplı deniz dibi temizliği etkinliği tamamlandı. 40 gönüllü dalgıcın katılımıyla gerçekleşen çalışmalarda toplam 20 ton atık çıkarılırken, son etapta atık miktarının azalması vatandaşların çevre duyarlılığının arttığını gösterdi.

(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından "Antalya İli Deniz Çöpleri Eylem Planı" (DÇEP) kapsamında vatandaşların deniz ve kıyı çöplerine yönelik farkındalığının artırılması amacıyla düzenlenen kıyı temizliği etkinlikleri tamamlandı. Yaklaşık 40 gönüllü dalgıcın ve vatandaşların katılımıyla "Mavi Akdeniz" sloganıyla gerçekleşen kıyı temizliğinin dördüncü ve son etabı, Konyaaltı Belediyesi önünde gerçekleşti.

Antalya Valiliği ve Antalya Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda, "Antalya'da Deniz Hep Temiz" sloganıyla dalış okulları, sualtı kulüpleri, sivil toplum kuruluşları ve gönüllü dalgıçların katılımıyla gerçekleştirilen deniz dibi temizliği etkinliklerinin tüm etapları tamamlandı.

Bu yıl dört etap halinde düzenlenen deniz dibi temizliğinin son ayağı, Konyaaltı Belediyesi önünde gerçekleştirildi. Dalgıçların yaklaşık bir saat süren çalışması sonucunda denizden çıkarılan atık miktarının, önceki etkinliklere göre daha az olması dikkati çekti.

DENİZDEN 20 TON ÇÖP ÇIKARILDI

Antalya Büyükşehir Belediyesi Deniz ve Kıyı Yönetimi Şube Müdürü Mustafa Yıldırım, deniz dibinden çıkarılan atık miktarının son etapta azaldığını belirtti. Yıldırım, "Dört etaptan oluşan deniz dibi temizliği çalışmamız, Konyaaltı Belediyesi önünde tamamlandı. Etkinlikler kapsamında denizden toplam yaklaşık 20 ton atık çıkarıldı. Plajlarımızda genel olarak çok fazla atığa rastlamıyoruz. Atıklar daha çok teknelerin bağlandığı bölgelerde yoğunlaşıyor. Sahile gelen vatandaşların ise artık daha duyarlı olduğunu görüyoruz" dedi.

SAHİLE GELEN VATANDAŞLAR DAHA DUYARLI

Konyaaltı Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Öncü Ceylan Baloğlu, Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Konyaaltı Belediyesi'nin koordineli bir şekilde yürüttüğü çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Baloğlu, "Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde bu kadar az atık çıkması bizleri çok mutlu etti. Bu duyarlılığın herkes tarafından gösterilmesi gerekiyor. Çevre bilincinin oluşması en büyük hedefimiz" diye konuştu.

40 GÖNÜLLÜ DALGIÇ DENİZ DİBİ İÇİN SEFERBER OLDU

Gönüllü dalgıçlardan Yılmaz Eroğlu ise deniz dibi temizliği etkinliğine yaklaşık 40 dalgıç arkadaşıyla birlikte katıldığını söyledi. Eroğlu, "Bu bölgede bizim için en sevindirici durum, denizden çok fazla çöp çıkmaması oldu. Diğer üç bölgede çıkarılan atık miktarı daha fazlaydı. Deniz dibinde daha çok ip, lastik ve cam şişe gibi atıklara rastladık. Etkinliklerimizi güvenli ve sorunsuz bir şekilde tamamladık" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

