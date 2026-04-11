Antalya\'da Deniz Temizliği Etkinliği

Antalya'da, her yıl milyonlarca turistin denize girdiği Konyaaltı Sahili'nde 40 dalgıcın katılımıyla deniz dibi ve kıyı temizliği gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesince, "Antalya İli Deniz Çöpleri Eylem Planı (DÇEP)" kapsamında, vatandaşların deniz ve kıyı çöplerine yönelik farkındalığının artırılması amacıyla etkinlik düzenlendi.

"Mavi Akdeniz" sloganıyla gerçekleşen etkinliğe, Konyaaltı Belediyesi, Antalya Konyaaltı Su Altı Sporları Kulübü, QTerminals, Akdeniz Yunus Dalış, Neta Cankurtaran, Vertical Diving Deep Walker Diving, Denizcilik Platformu gibi çeşitli sivil toplum kuruluşları ile vatandaşlar destek verdi.

Etkinlikte gönüllüler sahilde, 40 dalgıç da deniz dibinde temizlik yaptı. Dalgıçların çıkardıkları atıklar arasında bisiklet kilidi, metal ve plastik parçaları, cam şişeler, olta malzemeleri, terlikler ve paneller yer aldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Çevre Yüksek Mühendisi Lokman Atasoy, sahillerin ve denizlerin temizliği konusunda farkındalık oluşturmak için gönüllülerle buluştuklarını belirtti.

Deniz ekosisteminin oksijen ürettiğini vurgulayan Atasoy, "Aldığımız her iki nefesin birisini denizlere borçluyuz. Sahillerimize sadece deniz, kum, güneş olarak bakmamalıyız, ekolojik yönünü de dikkate almalıyız." ifadelerini kullandı.

Konyaaltı Belediyesi Başkan Yardımcısı Müge Gezginci Ünsal, bu tür etkinliklerle farkındalığı artırmaya çalıştıklarını kaydetti.

Antalya Konyaaltı Su Sporları Kulübü Proje Yönetim Kurulu Üyesi Aylin Tuğ ise daha mavi Akdeniz için etkinliklere devam edeceklerini vurguladı.

Kıyı ve deniz temizliği etkinliklerinin 17 Mayıs'a kadar süreceği bildirildi.