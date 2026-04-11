Antalya'da Deniz Temizliği Etkinliği
Antalya'da Deniz Temizliği Etkinliği

Antalya\'da Deniz Temizliği Etkinliği
11.04.2026 18:36
Konyaaltı Sahili'nde 40 dalgıçla deniz ve kıyı temizliği yapıldı, farkındalık artırıldı.

Antalya'da, her yıl milyonlarca turistin denize girdiği Konyaaltı Sahili'nde 40 dalgıcın katılımıyla deniz dibi ve kıyı temizliği gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesince, "Antalya İli Deniz Çöpleri Eylem Planı (DÇEP)" kapsamında, vatandaşların deniz ve kıyı çöplerine yönelik farkındalığının artırılması amacıyla etkinlik düzenlendi.

"Mavi Akdeniz" sloganıyla gerçekleşen etkinliğe, Konyaaltı Belediyesi, Antalya Konyaaltı Su Altı Sporları Kulübü, QTerminals, Akdeniz Yunus Dalış, Neta Cankurtaran, Vertical Diving Deep Walker Diving, Denizcilik Platformu gibi çeşitli sivil toplum kuruluşları ile vatandaşlar destek verdi.

Etkinlikte gönüllüler sahilde, 40 dalgıç da deniz dibinde temizlik yaptı. Dalgıçların çıkardıkları atıklar arasında bisiklet kilidi, metal ve plastik parçaları, cam şişeler, olta malzemeleri, terlikler ve paneller yer aldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Çevre Yüksek Mühendisi Lokman Atasoy, sahillerin ve denizlerin temizliği konusunda farkındalık oluşturmak için gönüllülerle buluştuklarını belirtti.

Deniz ekosisteminin oksijen ürettiğini vurgulayan Atasoy, "Aldığımız her iki nefesin birisini denizlere borçluyuz. Sahillerimize sadece deniz, kum, güneş olarak bakmamalıyız, ekolojik yönünü de dikkate almalıyız." ifadelerini kullandı.

Konyaaltı Belediyesi Başkan Yardımcısı Müge Gezginci Ünsal, bu tür etkinliklerle farkındalığı artırmaya çalıştıklarını kaydetti.

Antalya Konyaaltı Su Sporları Kulübü Proje Yönetim Kurulu Üyesi Aylin Tuğ ise daha mavi Akdeniz için etkinliklere devam edeceklerini vurguladı.

Kıyı ve deniz temizliği etkinliklerinin 17 Mayıs'a kadar süreceği bildirildi.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Antalya'da Deniz Temizliği Etkinliği - Son Dakika

Zelenskiy: Avrupa Güvenliği Öncelikli Olmalı Zelenskiy: Avrupa Güvenliği Öncelikli Olmalı
Mahkeme itirazı reddetti: Bornova Belediye Başkanı Eşki’ye yurt dışı yasağı geldi Mahkeme itirazı reddetti: Bornova Belediye Başkanı Eşki’ye yurt dışı yasağı geldi
Uyuşturucu soruşturmasında Ahsen Eroğlu hakkında karar Uyuşturucu soruşturmasında Ahsen Eroğlu hakkında karar
Cezaevinden kaçtı, polisleri görünce en yakınlarına dehşeti yaşattı Cezaevinden kaçtı, polisleri görünce en yakınlarına dehşeti yaşattı
Kayıp olarak aranıyordu: Metruk binada boğazı kesilmiş bulundu Kayıp olarak aranıyordu: Metruk binada boğazı kesilmiş bulundu
Jota Silva’dan bu sezon bir ilk Jota Silva'dan bu sezon bir ilk

18:58
Kayserispor-Fenerbahçe mücadelesinin ilk 11’leri belli oldu
Kayserispor-Fenerbahçe mücadelesinin ilk 11'leri belli oldu
18:53
Borsa İstanbul’daki yasak uzatıldı
Borsa İstanbul'daki yasak uzatıldı
18:10
Irak’ta yeni cumhurbaşkanı Nizar Amedi oldu
Irak'ta yeni cumhurbaşkanı Nizar Amedi oldu
17:43
Kütahya’da korkutan deprem Çevre illerde de hissedildi
Kütahya'da korkutan deprem! Çevre illerde de hissedildi
17:36
ABD-İran-Pakistan arasındaki 3’lü görüşme aranın ardından yeniden başladı
ABD-İran-Pakistan arasındaki 3’lü görüşme aranın ardından yeniden başladı
16:33
İran tehdit etti, ABD gemisi Hürmüz’den geri döndü
İran tehdit etti, ABD gemisi Hürmüz'den geri döndü
SON DAKİKA: Antalya'da Deniz Temizliği Etkinliği - Son Dakika
