Antalya'da Deniz Temizliği Etkinliği

Antalya'nın Manavgat ilçesinde "Antalya'da Deniz Hep Temiz" projesi kapsamında deniz ve sahilde temizlik çalışması yapıldı.

Manavgat Belediyesi, Kaymakamlığı, Sahil Güvenlik, sivil toplum kuruluşları, turizm sektörü temsilcileri ve gönüllü vatandaşlar, deniz ve kıyı temizliği için Side bölgesinde bir araya geldi.

Protokol üyeleri ve vatandaşlar sahilde biriken atıkları topladı, dalgıçlar da ekipmanlarıyla denizde temizlik yaptı. Denizden çok sayıda araba lastiği ve cam şişe, halat gibi atıklar çıkarıldı.

Manavgat Belediye Başkan Vekili Mehmet Çiçek, deniz ve kıyı temizliği etkinliğiyle gelecek nesillere temiz bir çevre bırakmaya çalıştıklarını belirtti.

Gelecek nesillere bırakılacak en değerli miraslardan birinin temiz deniz ve korunmuş bir kıyı olduğunu dile getiren Çiçek, "Denizlere ve kıyılara bırakılan her atık doğaya, canlı yaşamına ve insan sağlığına zarar vermektedir. Atıklar ve çöpler Akdeniz'in eşsiz mavisini de her geçen gün biraz daha yok ediyor, canlı yaşamını tehdit ediyor. Daha temiz deniz ve daha sağlıklı bir yaşam için doğamıza hep birlikte sahip çıkalım." dedi.

Etkinliğe katılan gönüllüler ve turizm sektörü temsilcilerine katılım belgesi verildi.