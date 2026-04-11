Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden Konyaaltı Sahili'nde Deniz Dibi ve Kıyı Temizliği

11.04.2026 17:11  Güncelleme: 17:56
Antalya Büyükşehir Belediyesi, deniz çöplerine dikkat çekmek amacıyla 'Deniz Çöpleri Eylem Planı' kapsamında kıyı temizliği etkinliği gerçekleştirdi. Gönüllü dalgıçlar ve vatandaşlarla yapılan etkinlikte, deniz dibi temizliği sırasında pek çok çöpe ulaşıldı.

(ANTALYA)- Antalya Büyükşehir Belediyesi, "Antalya İli Deniz Çöpleri Eylem Planı" (DÇEP) kapsamında deniz çöplerine yönelik farkındalığın arttırılması amacıyla kıyı temizliği etkinliği düzenledi. Gönüllü dalgıç ve vatandaşların katılımıyla gerçekleşen etkinliğin ilk etabı, Konyaaltı Varyant EKDAĞ 1 No'lu Plajı önünde yapıldı.

Antalya İli Deniz Çöpleri Eylem Planı doğrultusunda deniz çöplerinin toplanması, deniz çöplerinin kaynağında önlenmesi, temizlenmesi ve kıyı kirliliğine karşı halkın bilinçlendirilmesi için farkındalık çalışmaları yapılıyor. Bu kapsamda Antalya Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Konyaaltı Belediyesi, Antalya Konyaaltı Sualtı Sporları Kulübü, QTerminals, Akdeniz Yunus Dalış, Neta Cankurtaran, Vertical Diving Deep Walker Diving, Denizcilik Platformu ve vatandaşların katılımıyla Konyaaltı Varyant Ekdağ 1 No'lu Plajı önünde deniz ve kıyı temizliği etkinliği düzenlendi.

"Mavi Akdeniz" sloganıyla düzenlenen etkinlikte birçok gönüllü sahilde, 40 dalgıç ise deniz dibi temizliği yaptı. Dalgıçların gerçekleştirdiği yaklaşık bir saatlik dalıştan çıkardıkları atıklar arasında bisiklet kilidi, metal ve plastik parçaları, cam şişeler, olta malzemeleri, terlikler ve panelvanlar yer aldı."

"Denizlerimizde olmaması gereken atıkları dalgıçlarımız çıkardı"

Etkinliğine katılarak gönüllülerle destek olan Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Çevre Yüksek Mühendisi Lokman Atasoy, şöyle konuştu:

"Antalya sahillerimizin, denizlerimizin temizliğine farkındalık oluşturmak için bugün gönüllülerimizle buluştuk. 40 gönüllü dalgıcın bir saate yakın gerçekleştirdiği deniz dibi temizlik çalışmalarında ne yazık ki bir kez daha görmek istemediğimiz görüntülere şahit olduk. Demir paneller, plastikler, bisiklet kilidi gibi denizlerimizde olmaması gereken atıkları dalgıçlarımız çıkardı. Deniz ekosistemi başlı başına oksijen üreten bir sistemdir. Aldığımız her iki nefesin birisini denizlere borçluyuz. Antalya sahillerimize sadece ekonomik olarak deniz, kum, güneş olarak bakmamak ekolojik yönünü korumamız gerekmektedir. Denizlerimiz için biraz daha hassasiyet gösterip bilerek ya da bilmeyerek arkamızda çöp bırakmamalıyız. Yerel yönetimler olarak bizlerin elbette başlıca görevi temizlik yapmak ama ben kirletirim sen temizlersin diye düşünülürse bu bakış açısında bir mantık hatası var. Biz yine temizleyelim ama belirlediğimiz yerlere atılan çöpleri temizleyelim. Yüzbinlerce insanın turistin ziyaret ettiği Konyaaltı Plajı sadece Antalya'nın değil bütün dünyanın değeridir."

"Halkımızın farkındalığını arttırmayı hedefliyoruz"

Etkinliğin paydaşlarından Konyaaltı Belediyesi Başkan Yardımcısı Müge Gezginci Ünsal ise "Bu etkinliklerle halkımızın farkındalığını arttırmayı hedefliyoruz. Doğamızın bize, bizim doğaya ihtiyacı var. Daha sürdürülebilir bir hayat için, geleceğimizin devamı çocuklarımızın gençlerimizin oksijen dolu bir dünyada yaşayabilmeleri için bir araya geldik. Büyükşehir Belediyemize kurum ve kuruluşlarımıza, dalgıçlarımıza ve emeği geçen herkese çok teşekkür ederim" diye konuştu.

Antalya Konyaaltı Su Sporları Kulübü Proje Yönetim Kurulu Üyesi Aylin Tuğ da "Büyükşehir Belediyemizin öncülüğünde deniz ve kıyı temizliği etkinliğimizin bu yıl ki ilk etabını gerçekleştirdik. Dalgıçlarımız deniz dibi temizliğinde yer aldı. Bizi mutlu eden gelişmeler yaşıyoruz. Deniz dibi temizliğinden bu kez çok fazla atık çıkmadı. Hiç atık çıkmaması umuduyla bu temizlik ve etkinlikleri yapıyoruz. Denizlerimizi korumak için Mavi Akdeniz için etkinliklerimize devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Etkinlik, 3 farklı noktada devam edecek

Kıyı ve deniz temizliği etkinlikleri 17 Mayıs'a kadar 3 farklı noktada devam edecek. Etkinlikler 26 Nisan saat 09.00'da Kaleiçi Yat Limanı, 10 Mayıs saat 09.00'da Antalya Balıkçı Barınağı, 17 Mayıs saat 11.00'de Konyaaltı Belediyesi önünde düzenlenecek.

Kaynak: ANKA

