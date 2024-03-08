Antalya'da balıkçılar dev hortumu denizden böyle görüntüledi
ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesinde denizde çıkan hortum korkuttu.
Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi açıklarında denizde hortum meydana geldi. Çıkan hortum denizdeki Balıkçılar, tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Balıkçılar, oluşabilecek bir tehlikeyle karşılaşmamak için tekneleriyle barınaklarına dönüş yaptı. Uzun süre denizde kalan hortum kıyıya ulaşmadan kayboldu.
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