Antalya\'da Denize Düşen Adam Kurtarıldı

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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde denize düşen terliğini almaya çalışırken boğulma tehlikesi geçiren kişiyi balıkçılar kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, Koru Mahallesi açıklarında Musa Yıldız, düşen terliğini almak için denize girdi.

Şiddetli fırtına ve yüksek dalgalar sebebiyle uzun süre denizden çıkamayan Yıldız'ı balıkçılar fark etti.

Balıkçılar boğulma tehlikesi geçiren Yıldız'a müdahale ederek karaya çıkardı.

Denize girerek Yıldız'ı kurtaran Hasan Bülüç, olayı duyar duymaz harekete geçip müdahale ettiğini belirterek, "Ben bir bidon buldum, hemen denize atladım. Arkadaş zaten bir buçuk saatten fazla denizde kalmış. Yirmi dakika sonra tekne geldi. Hemen tekneye alıp karaya çıkardık. Daha sonra limanda bekleyen ambulansa teslim ettik." dedi.

Ambulans ile hastaneye sevk edilen Musa Yıldız'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.