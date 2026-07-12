Antalya'da Depo Yangını: 3 Depoya ve Eve Sıçradı - Son Dakika
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Antalya'da Depo Yangını: 3 Depoya ve Eve Sıçradı

Antalya\'da Depo Yangını: 3 Depoya ve Eve Sıçradı
12.07.2026 16:09
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Kepez'de depoda çıkan yangın, üç depoya ve bir eve sıçradı. Evdeki aile camdan atlayarak kurtuldu.

ANTALYA'nın Kepez ilçesinde bir depoda çıkan yangın, yanındaki 3 depoya sıçradı. Yangının sıçradığı depoların yanındaki evde oturanlar, alevler ulaşmadan camdan atlayarak kendilerini kurtardı.

Kepez ilçesi Düden Mahallesi'ndeki bir depoda, saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Mangal kömürlerinin bulunduğu depodaki yangın kısa sürede büyüyerek, yanındaki mobilya ve oto tamir malzemelerinin bulunduğu 3 depoya daha sıçradı. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Çevredekiler, depolardaki eşyaları çıkarmaya çalışırken, alevler kısa sürede yandaki bir eve de sıçradı. Evde bulunanlar, alevler ulaşmadan camdan atlayarak kendilerini kurtardı.

Ekiplerin yangını söndürme çalışması devam ediyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Antalya'da Depo Yangını: 3 Depoya ve Eve Sıçradı - Son Dakika

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