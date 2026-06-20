Kepez ilçesi Serik Caddesi üzerinde, kullanılmayan bir deponun bahçesindeki ahşap parçaların tutuşmasının ardından büyüyen alevler, bitişikteki özel bir firmaya ait araç bakım ve tamiratının yapıldığı servis binasına sıçradı. Panikleyen çalışanların tahliye edilmesinin ardından içeride tamir için bekleyen araçlar da çıkarıldı. İhbarla olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevlerin söndürülmesi için çalışma başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Antalya'da Depo Yangını Araç Servisine Sıçradı - Son Dakika
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