Antalya\'da Depo Yangını Kontrol Altına Alındı

Antalya'nın Kepez ilçesinde otel ekipmanının yer aldığı depoda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Altınova Sinan Mahallesi'nde otel ekipmanının yer aldığı depoda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Polis ekipleri, depo çevresinde güvenlik önlemi aldı.
Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında, depo kullanılamaz hale geldi.
Soğutma çalışmaları süren yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.
