Antalya Kepez'te dere kenarında erkek cesedi bulundu - Son Dakika
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Antalya Kepez'te dere kenarında erkek cesedi bulundu

Antalya Kepez\'te dere kenarında erkek cesedi bulundu

Antalya'nın Kepez ilçesinde, Habibler Mahallesi'nde Düden Çayı'nda bir kişinin hareketsiz olduğunu görenler durumu bildirdi. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Deniz polisinin çalışması sonucunda üzerinde kimlik bulunmayan erkek cesedi çıkarıldı. Cesedin kimlik bilgisi ve ölüm nedeni için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

25.05.2024 17:01
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Antalya'nın Kepez ilçesinde, derede bir erkek cesedi bulundu.

Habibler Mahallesi 5721 Sokak'taki Düden Çayı'nda bir kişinin hareketsiz olduğunu görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Deniz polisinin çalışmasında üzerinde kimlik bulunmayan erkek cesedi karaya çıkarıldı.

Polisin çalışmasının ardından cesedin kimlik bilgisi ve kesin ölüm nedeninin tespiti için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Antalya Kepez'te dere kenarında erkek cesedi bulundu - Son Dakika

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